Marega coloca dragões outra vez na frente. FC Porto 2-1 Tondela (2.ª parte)

O FC Porto, detentor do troféu, vai tentar juntar-se este domingo ao Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal, ao defrontar o Tondela.

Os dragões vão receber uma equipa da I Liga que, na última jornada do campeonato, foi ao Dragão perder por 4-3, tendo mesmo desperdiçado o golo da igualdade no último lance do jogo.

Já rola a bola no Dragão! Nesta fase inicial, o Tondela está a tentar ter bola e tirar gás à equipa do FC Porto. Logo aos 4 minutos, Taremi abre o marcador num lance que teve origem num passe de Corona e do qual o iraniano nunca desistiu. Está feito o primeiro.

Bebeto dá um toque a Otávio, que fica muito queixoso. O árbitro demora, mas assinala falta para os dragões. Nestes primeiros dez minutos de jogo, o FC Porto está a pôr a bola a circular e a tentar meter a bola no meio campo do Tondela.

Aos 14 minutos, um contra-ataque muito rápido do Tondela a criar uma situação de perigo junto da baliza do FC Porto. Seis minutos depois, João Mendes aproveita da melhor maneira a recarga, após uma grande defesa de Diogo Costa, e faz o empate.

Depois de um passe excelente de Otávio, Marega estica-se todo, remata meio de lado e faz o segundo. Os dragões estão novamente em vantagem.

O Porto está a trocar muito bem a bola nesta primeira meia hora de jogo. Aos 39 minutos o Tondela esteve perto de empatar, mas Diogo Costa defendeu bem. Um minuto depois, Murillo chegou bem à área do FC Porto, mas o cruzamento saiu mal e Zaidu cortou, afastando o perigo.

Jogo interrompido, aos 41 minutos, porque Zaidu está com dificuldades. O árbitro Fábio Veríssimo pede a entrada da equipa médica do FC Porto. O árbitro deu um minuto de compensação. Já nos descontos, a equipa médica dos dragões volta a entrar em campo para assistir Sérgio Oliveira. O capitão do FC Porto vê cartão amarelo pela falta.

O livre que será batido pelo Tondela vai ser o último lance desta primeira parte. O árbitro apita para o intervalo!

Recomeça o jogo no Dragão, sem alterações nas equipas. Aos 47 minutos, um excelente cruzamento de Zaidu coloca a bola em Marega, mas Trigueira sai bem, fecha o ângulo e nega o bis ao jogador do FC Porto. Dois minutos depois, outra vez um grande passe de Zaidu para Marega, mas o colega de equipa estava fora de jogo.

Aos 50 minutos, mais um grande cruzamento de Zaidu, era novamente para Marega. Enzo Martínez aparece primeiro e consegue fazer um corte arriscado, fazendo quase um autogolo. Zaidu lesiona-se neste lance, está com dificuldades. Ficou agarrado à perna e sai para dar lugar a Luis Díaz. É uma baixa importante para o FC Porto.

Aos 53 minutos, Diogo Leite choca com Murillo e não fica muito bem, faz sinal para o banco de suplentes. O central do FC Porto ficou aflito e está a ser assistido no relvado. Entretanto Diogo Leite parece recuperado e vai conversando com Sérgio Conceição e já pediu ao árbitro para regressar à partida.

Onze inicial do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Diogo Leite e Zaidu; Corona, Grujic, Sérgio Oliveira e Otávio, Marega e Taremi.

Onze inicial do Tondela: Trigueira; Enzo Martínez, Jota e Medioub; Bebeto, Jaquité, Jaume Grau, João Mendes e Khacef; Mario González e Murillo.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Sarr, Luis Díaz, Romário Baró, João Mário, Felipe Anderson e Toni Martínez.