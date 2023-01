Taremi e Villanueva desperdiçam. Vitória SC 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Por TSF 21 Janeiro, 2023 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto, terceiro classificado, visita o Vitória SC, que está no sétimo lugar do campeonato a dois pontos do Arouca, a três do Casa Pia e a oito do Sporting, mas que não vence há sete jogos. Os dragões costumam ter bons resultados em Guimarães, onde não perdem desde 2016 e venceram nas últimas três visitas para o campeonato.

Sob o habitual e intenso ambiente de festa e apoio no D. Afonso Henriques, o FC Porto entrou em campo a saber que precisava de vencer depois de SC Braga e Benfica também já o terem feito esta tarde em Paços de Ferreira e São Miguel, respetivamente. E se a tarefa não era fácil à partida, o evoluir da primeira parte também não o facilitou.

Apesar da maior posse de bola, o número de remates a meio da primeira parte - quatro ao todo - deixava perceber que a bola andava longe das balizas. Curiosamente, quando se aproximou de uma delas foi por obra de um guarda-redes: aos 33 minutos, Diogo Costa soltou uma bola longa que encontrou Taremi nas costas de toda a defesa vimaranense. O iraniano arrancou em direção à baliza, encontrou Bruno Varela já no limite da grande área e acabou por rematar para fora.

A resposta vimaranense não se fez esperar: Villanueva, também ele habituado a defender mais a baliza do que a atacá-la, aproximou-se da do FC Porto para tentar o primeiro. Cabeceou pouco ao lado.

Onze do Vitória de Guimarães: Bruno Varela; André Amaro, Jorge Fernandes e Villanueva; Maga, Dani Silva, Janvier e Afonso Freitas; Jota Silva, André Silva e Johnston

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Eustáquio e Galeno; Taremi e Toni Martínez

Suplentes do Vitória de Guimarães: Celton Biai, Hélder Sá, Bruno Gaspar, Tounkara, Bamba, Matheus Índio, Nogueira, Safira, Nélson da Luz

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Pepê, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco e Gonçalo Borges