Conheça os onzes de Belenenses SAD e FC Porto

O Belenenses SAD recebe esta noite o FC Porto

FC Porto e o Belenenses SAD encontram-se esta quinta-feira num partida que conta para a 17.ª jornada da Primeira Liga. A equipa azul e branca está na segunda posição da tabela, a quatro pontos do Sporting. Nos últimos cinco jogos, o Futebol Clube do Porto regista três vitórias, um empate e uma derrota.

Onze do Belenenses SAD: Kritciuk, Gonçalo Silva, Henrique, Tomás Ribeiro, Tiago Esgaio, Diogo Calila, Yaya, Cafu, Afonso Sousa, Varela e Miguel Cardoso

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Nanu, Uribe, Fábio Vieira, Sérgio Oliveira, Evanilson, Taremi, Felipe Anderson

Sérgio Conceição admitiu que irá fazer alterações na equipa para o jogo contra o Belenenses SAD. O treinador não poderá contar com Mbaye, Marcano e Otávio, devido a lesões.

Por outro lado, o Belenenses SAD encontra-se, neste momento, no 14.º lugar do campeonato, com 15 pontos, lado a lado com o Portimonense e o Rio Ave. Nos últimos cinco jogos, a equipa conseguiu duas vitórias e três derrotas.

Suplentes do Belenenses SAD: André Moreira, Rúben Lima, Bruno Ramires, Cassierra, Danny, Taira, Richard, Gonçalo Agrelos e Dieguinho

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Zaidu, Grujic, Luis Díaz, Romário Baró, Tecatito Corona, Marega e Toni Martínez