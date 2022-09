Golo anulado a Vitinha. Malmö 0-1 SC Braga (2.ª parte)

© Hugo Delgado/Lusa

O SC Braga estreia-se esta quinta-feira na Liga Europa com uma visita aos suecos do Malmö, em jogo da primeira jornada do grupo D.

O primeiro golo do jogo chegou aos 29 minutos do jogo, quando Paulo Oliveira surgiu ao primeiro poste a desviar um pontapé de canto de Horta e Bruno Rodrigues, ao segundo, soltou-se de marcação para desviar.

Antes, aos 19 minutos, já Abel Ruiz tinha marcado com um remate certeiro quando surgiu isolado perante Diawara, mas o espanhol tinha partido de posição de fora de jogo e o golo acabou anulado.

O segundo tento bracarense surgiu a abrir a segunda parte quando, após um toque de calcanhar de Ricardo Horta, Vitinha aproveitou para fazer o 2-0, mas teve a mesma sorte de Ruiz: golo anulado.

Onze do Malmö: Diawara; Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander; Beijmo, Anders Christiansen, Lewicki, Martin Olsson; Erdal Rakip, Kiese Thelin, Berget.

Onze do SC Braga: Matheus; Fabiano, Bruno Rodrigues, Paulo Oliveira, Nuno Sequeira; Lainez, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta; Abel Ruiz, Vitinha.

O jogo é arbitrado pelo croata Duje Strukan, auxiliado por Bojan Zobenica e Alen Jakšić. No VAR está o polaco Bartosz Frankowski.

Suplentes do Malmö: Dahlin, Andersson, Knudsen, Rieks, Sergio Peña, Ola Toivonen, Cessay, Zeidan, Chalus, Larsson, Turay, Lomotey.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Hornicek, Serdar Saatçi, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Racic, Banza, Borja, Gorby, Infande, Dinis Pinto, André Castro.