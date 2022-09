Marca Edwards. Eintracht Frankfurt 0-1 Sporting (2.ª parte)

Por Gonçalo Teles 07 Setembro, 2022 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting estreia-se esta quarta-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma visita ao Eintracht Frankfurt, campeão em título da Liga Europa.

No centro financeiro da Alemanha, e com Gonçalo Inácio como principal novidade no onze, o Sporting esteve pertíssimo de entrar a perder na liga dos milhões: valeu Adán para corrigir o atraso muito mal calculado por Ugarte que Muani quase aproveitou à passagem dos primeiros 90 segundos de jogo.

Esse nem foi o primeiro aviso dos alemães. É que, ainda antes do início do jogo, já chegava das bancadas uma mensagem clara: "Frankfurt makes trouble (Frankfurt causa problemas)." E quem ia causando problemas era Lenz, que derrubou Edwards dentro da grande área aos 11 minutos, mas revistas as imagens do VAR, seguiu jogo: o inglês tinha pisado o pé do adversário.

Cumpridos os primeiros 25 minutos de jogo em Frankfurt, ficava claro que, se o Sporting queria sair a jogar a partir de trás e ter a bola controlada no seu meio-campo, teria de acertar muito mais. É que por pelo menos mais duas vezes colocou a bola nos pés de jogadores do Eintracht e, não fosse Adán ou um último passe mal definido, estaria a perder por culpa de erros. E Kamada, japonês apontado ao Benfica neste verão, fazia muita coisa acontecer entre linhas.

A primeira grande oportunidade de perigo dos leões acabaria por chegar em cima dos 35', quando Edwards entrou na grande área alemão pelo corredor direito do ataque, tirou um defesa do caminho e rematou rasteiro. Trapp rapidamente foi ao chão, esticou o braço esquerdo e impediu o golo.

Em cima do intervalo, inverteram-se as equipas: Kamada abriu na esquerda e o cruzamento que de lá saiu foi bater nas pernas de Morita. Valeu outro ressalto imediato para impedir um autogolo e levar a bola até Adán.

Sem golos nos primeiros 45 minutos, foi o treinador dos alemães, Oliver Glasner, quem optou por mexer primeiro: abdicou de Lenz ao intervalo para lançar Luca Pellegrini. Rúben Amorim acabou por ser obrigado a seguir o mesmo caminho, quando St. Juste teve de sair por lesão.

Entrou Neto, que viu da primeira fila mais uma oportunidade de golo alemã quando uma perda de bola da defesa do Sporting - mais uma, desta vez por Coates - deixou Kamada na cara da baliza. Foi o próprio defesa português quem cortou o remate.

Onze do Eintracht Frankfurt: Trapp; Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz; Dina Ebimbe, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Kolo Muani.

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Matheus Reis; Trincão, Edwards, Pedro Gonçalves.

O jogo é arbitrado pelo israelita Orel Grinfeeld, auxiliado por Roy Hassan e Idan Yarkoni. No VAR está o neerlandês Pol van Boekel.

Suplentes do Eintracht Frankfurt: Grahl, Ramaj, Onguéné, Smolcic, Alidou, Borré, Hasebe, Alario, Chandler, Pellegrini e Knauff.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, André Paulo, Alexandropoulos, Nuno Santos, Luís Neto, Rochinha, Fatawu, Paulinho, Arthur Gomes, Ricardo Esgaio, José Marsà.