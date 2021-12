Portugal defronta Suíça, República Checa e Espanha na Liga das Nações

Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019 © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Portugal vai jogar contra a Espanha, a Suíça e a República Checa na fase de grupos da Liga das Nações para a temporada 2022/23. O sorteio realizou-se esta quinta-feira na sede da UEFA, em Nyon.

A seleção portuguesa foi sorteada no grupo 2 da Liga A da competição, para onde estão marcados dois duelos ibéricos. Os suíços e checos vão tentar intrometer-se na luta pela qualificação para a final four da Liga das Nações.

Portugal e Espanha empataram os últimos quatro confrontos entre si. Dois particulares em junho de 2021 e em outubro de 2020 terminaram empatados a zero. Na fase de grupos do Mundial de 2018, as duas seleções empataram 3-3, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo. Na meia-final do Euro 2012, Portugal e Espanha também empataram a zero, mas os espanhóis venceram no desempate por penáltis.

Contra a Suíça, o histórico recente é mais favorável. A seleção nacional venceu as últimas duas partidas: 3-1 na meia-final da Liga das Nações em 2019 e 2-0 na última jornada da qualificação para o Mundial 2018. Nessa mesma qualificação, a Suíça tinha vencido o primeiro jogo, também por 2-0.

Na última década, Portugal só jogou uma vez contra a República Checa. Foi nos quartos de final do Euro 2012, onde Portugal venceu (1-0) com um golo de Cristiano Ronaldo. A seleção portuguesa também venceu no Euro 2008, mas os checos venceram no Euro 1996.

No grupo A1 ficaram França, Dinamarca, Croácia e Áustria. A campeã europeia Itália vai defrontar a Alemanha, a Inglaterra e a Hungria no grupo A3. Bélgica, Países Baixos, Polónia e País de Gales compõem o último grupo da Liga A.

Os quatro vencedores dos grupos apuram-se para a final four da competição, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro e quarto lugares, a realizar-se em junho de 2023.

Também foram sorteados os grupos das ligas B, C e D, com as restantes seleções europeias.

Portugal foi o primeiro vencedor da Liga da Nações, em 2019. Na segunda edição, a França bateu a Espanha na final e é a atual detentora do troféu.

Conheça a composição dos grupos da Liga das Nações:

Liga A

Grupo A1: França, Dinamarca, Croácia, Áustria

Grupo A2: Espanha, Portugal, Suíça, República Checa

Grupo A3: Itália, Alemanha, Inglaterra, Hungria

Grupo A4: Bélgica, Países Baixos, Polónia, País de Gales

Liga B

Grupo B1: Ucrânia, Escócia, República da Irlanda, Arménia

Grupo B2: Islândia, Rússia, Israel, Albânia

Grupo B3: Bósnia-Herzegovina, Finlândia, Roménia, Montenegro

Grupo B4: Suécia, Noruega, Sérvia, Eslovénia

Liga C

Grupo C1: Turquia, Luxemburgo, Lituânia, Ilhas Faroé

Grupo C2: Irlanda do Norte, Grécia, Kosovo, Chipre ou Estónia

Grupo C3: Eslováquia, Bielorrússia, Azerbaijão, Cazaquistão ou Moldávia

Grupo C4: Bulgária, Macedónia do Norte, Geórgia, Gibraltar

Liga D

Grupo D1: Liechtenstein, Cazaquistão ou Moldávia, Andorra, Letónia

Grupo D2: Malta, Chipre ou Estónia, San Marino

Notícia atualizada às 18h10