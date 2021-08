Conheça os adversários de Sporting, FC Porto e Benfica na Liga dos Campeões

O sorteio da Liga dos Campeões realiza-se a partir das 17h00, em Istambul, na Turquia © Tolga Bozogly/EPA

Sporting, FC Porto e Benfica ficam esta quinta-feira a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, num sorteio no qual os leões integram o pote 1, enquanto dragões e águias estão no pote 3.

Constituição dos grupos:

Grupo A

Manchester City

Paris Saint-Germain

Leipzig

Grupo B

Atlético de Madrid

Liverpool

FC Porto

Grupo C

Sporting

Borussia Dortmund

Ajax

Grupo D

Inter de Milão

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Grupo E

Bayern de Munique

Barcelona

Benfica

Grupo F

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Grupo G

Lille

Sevilla

Salzburg

Grupo H

Chelsea

Juventus

Zenit

Quatro anos depois, Portugal volta a ter três equipas na fase de grupos da prova milionária, cujo sorteio se realiza a partir das 17h00 (hora de Lisboa), em Istambul, na Turquia.

Essien e Ivanovic, antigos jogadores, são os embaixadores do sorteio e quem vai ditar o futuro das equipas no sorteio da Champions.

O Sporting, enquanto campeão nacional, integra o pote 1, juntamente com Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Inter Milão, Lille, todos campeões nos respetivos países, Chelsea, vencedor da edição anterior da prova, e Villarreal, que venceu a Liga Europa 2020/21.

À exceção do Sporting, qualquer uma das outras sete formações do pote 1 poderá ser adversária de FC Porto (que teve acesso direto) e Benfica (vencedor da terceira pré-eliminatória e do play-off), o mesmo sucedendo com os emblemas do pote 2, do qual também sairá um dos oponentes dos verdes e brancos.

Embora os campeões sejam integrados no pote 1, o segundo pote tem verdadeiros tubarões, seis dos quais ex-vencedores da competição, como são Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Liverpool e Borussia Dortmund, aos quais se juntam Paris Saint-Germain e Sevilha.

No pote 3, FC Porto e Benfica estarão acompanhados de Ajax, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Salzburgo, Atalanta e Zenit, pelo que não podem defrontar nenhuma destas formações, ao contrário do Sporting, que terá pelo caminho um desses seis clubes.

Já o pote 4, o último a ser sorteado, integra Besiktas, Dínamo Kiev, Clube Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmo, Wolfsburgo e Sheriff, todos eles elegíveis para serem adversários do trio luso.

Rúben Dias é melhor defesa do ano da UEFA

O internacional português Rúben Dias foi distinguido como melhor defesa do ano.

"Estou muito feliz por receber este prémio e estou ansioso pela próxima temporada", disse o jogador do Manchester City.

Kanté venceu o prémio de melhor médio do ano, ao lado dos dois colegas de profissão com quem também competia para melhor jogador.

Equipas médicas que salvaram Eriksen recebem prémio

O prémio Presidente da UEFA 2021 foi entregue às equipas médicas que salvaram a vida a Eriksen, jogador da Dinamarca, durante o Euro 2020.

O primeiro prémio individual a ser anunciado foi o de melhor guarda-redes, feminino e masculino, da Liga dos Campeões 2020/21. Edouard Mendy, do Chelsea, é o vencedor. Do lado feminino o prémio foi para Sandra Paños, do Barcelona.