Conheça os horários da primeira jornada da I Liga

O campeonato de futebol vai começar com um jogo entre o Sporting de Braga e o Famalicão, a uma sexta-feira, dia 11 de agosto. A partida será às 20h15. A Liga marcou ainda para dia 12, sábado, o Sporting-Vizela, às 20h30.

Já o Benfica e o FC Porto jogam a primeira jornada à segunda-feira. O FC Porto entra em campo no terreno do Moreirense às 18h45 e às 20h45, no Estádio do Bessa, começa o Boavista-Benfica.

Fique a par da jornada completa:

Sexta-feira, 11 de agosto

Sp. Braga - Famalicão, 20H15

Sábado, 12 de agosto

Gil Vicente - Portimonense, 15H30

Farense - Casa Pia, 18H00

Sporting - Vizela, 20H30

Domingo, 13 de agosto

Arouca - Estoril, 20H30

Estrela Amadora - V. Guimarães, 18H00

Rio Ave - Chaves, 15H30

Segunda-feira, 14 de agosto

Moreirense - FC Porto, 18H45

Boavista - Benfica, 20H45