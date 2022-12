Mbappé bisa e empata. Argentina 2-2 França (2.ª parte)

Por TSF 18 Dezembro, 2022 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

De um lado Messi, do outro Mbappé. Argentina e França defrontam-se este domingo na final do Mundial 2022. No estádio Lusail, os franceses podem ser a primeira seleção a conseguir conquistar dois títulos mundiais consecutivos desde o Brasil em 1962. Os argentinos, por seu lado, querem "matar o borrego" e voltar a levantar a taça. A última vez foi com Maradona em 1986.

Também o futebol português pode fazer história, caso a Argentina de Enzo e Otamendi vença, já que nunca nenhum jogador foi campeão do mundo a atuar em Portugal.

Ao entrar no onze titular, Lionel Messi participa no 26.º em Mundiais, tornando-se no recordista de partidas na maior competição de seleções do mundo.

Num estádio repleto, a Argentina foi a primeira equipa a criar perigo. Primeiro, De Paul tenta servir Julián Álvarez na área, mas o avançado não conseguiu emendar. Depois, foi Mac Allister remata de longe à figura de Lloris.

No primeiro quarto de hora da partida, a Argentina aparece por cima do jogo, principalmente pela forma como consegue recuperar a bola rapidamente e em zonas subidas do terreno.

À passagem dos 21 minutos, Di Maria recebe a bola na esquerda, tira Dembélé da frente e entra na área, onde é derrubado. Penálti para Messi cobrar. Depois de quatro finais de Copa América e uma final de Mundiais, é a primeira vez que Lionel Messi consegue marcar no jogo decisivo de uma grande competição de seleções. Argentina na frente do marcador.

O​​​ astro argentino fez o 12.º golo em campeonatos do mundo, igualando Pelé no quinto lugar de melhores marcadores de sempre.

Aos 35 minutos, a FIFA mostrava a estatística de remates: a Argentina tinha cinco tentativas de golo, contra nenhuma da França.

O segundo golo da Argentina surge depois de uma grande jogada coletiva entre Messi, Álvarez e Mac Allister. O atleta do Brighton serve Di Maria na área que, sozinho, só teve de desviar a bola de Lloris. Golo do antigo jogador do Benfica que apareceu visivelmente emocionado nos festejos.

Didier Deschamps nem espera pelo intervalo e faz duas alterações aos 41 minutos. Retirou do campo Giroud e Dembélé e fez entra Kolo Muani e Thuram.

O intervalo chegou sem alterações no marcador e as equipas regressaram sem alterações.

No segundo tempo, a França procura crescer na partida, enquanto a Argentina aparece mais retraída, para tentar aproveitar os espaços nas costas da defesa francesa.

Exemplos disso foram os remates de Julián Álvarez, para defesa de Lloris, e o ataque conduzido por Messi e Álvarez, mas que o guarda-redes impediu que chegasse a Mac Allister. No outro lado, Emiliano Martínez continuava sem trabalho.

O selecionador da França volta a mexer na partida, com as entradas de Coman e Camavinga, para as saídas de Theo Hernández e Griezmann. Antes, Scaloni tinha tirado Di Maria e colocado Acuña em campo.

Quando tudo parecia quase decidido, Kolo Muani ganha a frente do Otamendi e o defesa puxa o francês. O árbitro marca penálti e Mbappé aproveita para reduzir, à entrada dos últimos dez minutos da partida.

Na jogada seguinte a França empata. Mbappé recebe a bola à entrada da área, combina com Thuram e o prodígio francês remata para o fundo da baliza. Os franceses empatam a final em poucos minutos.

Nos primeiros dois remates enquadrados na partida, a França iguala o resultado de forma inacreditável.

Onze da Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi e Julián Álvarez

Onze da França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Giroud e Mbappé

Suplentes da Argentina: Armani, Rulli, Foyth, Montiel, Paredes, Pezzella, Acuña, Palacios, Correa, T. Almada, Papu Gómez, Guido Rodríguez, Dybala, Lautaro e Lisandro Martínez.

Suplentes da França: ​​​​​​​Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman, Konaté, Camavinga e Thuram.