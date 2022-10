Por Clara Maria Oliveira 16 Outubro, 2022 • 20:11 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto deslocou-se este domingo ao centro do país para defrontar o Anadia na 3.ª pré-eliminatória da Taça de Portugal. Os atuais detentores do troféu começaram a caminhada rumo à revalidação do título frente ao clube da Liga 3 e, sem sobressaltos, venceram os trevos da Bairrada por 0-6.

As expectativas de uma surpresa na Bairrada caíram cedo no jogo. Danny Namaso inaugurou o marcador aos seis minutos, após finalizar uma jogada começada por Rodrigo Conceição, intermediada por Toni Martinez e finalizada pelo avançado inglês, estreando-se a marcar na temporada de 2022/2023.

O golo da vantagem não fez travar a chama do dragão. Vestidos de amarelo devido às semelhanças com o Anadia, os comandados por Sérgio Conceição não deixaram de pressionar e o segundo golo parecia uma questão de tempo.

Dos pés de Otávio saiu uma bola com conta, peso e medida para servir Gabriel Verón para o 0-2. Aos 15 minutos, o brasileiro marcou o primeiro golo na época e com a camisola do FC Porto e deu ainda mais conforto à equipa portista.

Os dragões aproveitaram os minutos após o segundo golo para trocar a bola e, em fim de semana de sustos, resolver o mais cedo possível o resultado. O Anadia ainda tentou dar o ar da sua graça, mas sem perigo para a baliza de Cláudio Ramos.

Ainda antes do intervalo, aos 32 minutos, foi a vez de Toni Martinez marcar. O avançado espanhol foi servido por Gabriel Verón após um sprint do brasileiro pela ala esquerda do terreno, e fez assim o 0-3.

Quando o árbitro Miguel Nogueira apitou para o intervalo e mandou os 22 jogadores para o balneário, a vantagem do FC Porto já se escrevia em tons de goleada, com uma vantagem de três golos no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira.

Os números do placard eletrónico mal tinham estabilizado depois da pausa e já tinham de mexer de novo para aumentar o marcador. Aos 50 minutos, Fábio Cardoso juntou-se à lista de estreias a marcar com um golo de cabeça, após um livre batido com regra e esquadro por Bruno Costa e aumentou para 0-4.

O quarto golo ​​​​​​​mudou o chip dos portistas. Sérgio Conceição recorreu ao banco para refrescar a equipa e, no período de transição, os trevos da Bairrada colecionaram ataques e oportunidades para reduzir, incluindo uma bola ao poste de Diogo Silva.

Ainda assim, a contagem não estava encerrada por completo. Toni Martinez bisou de cabeça, aos 86 minutos, após cruzamento do lateral Wendell e aumentou o resultado para o 0-5.

Num momento de descalabro da defesa do Anadia, Bruno Costa, após um passe de Bernardo Folha, e ainda teve tempo de fixar o resultado no 0-6 final. Em tom de goleada, o FC Porto avançou, na Bairrada, rumo à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Onze do Anadia: Manuel Gama; Bruno Morais, Fausto Lourenço, Edu Pinheiro, Davou, Papalele, João Nogueira, Filipe Marques, Simão, André Santos e Dinho

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Grujic, Bruno Costa, Otávio, Danny Loader, Veron e Toni Martinez

Suplentes do Anadia: José Costa, Timo Parthoens, Edu Silva, Hugo Pinho, José Postiga, Nuno Martins, José Gata, Berna e Diogo Silva

Suplentes do FC Porto: Samuel Portugal, Marcano, Taremi, Pepê. Manafá, Evanilson, Eustáquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha