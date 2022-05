Azuis com vida difícil. Arouca 0-0 B-SAD (1.ª parte)

© André Vidigal / Global Imagens

Por TSF 14 Maio, 2022 • 15:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A B-SAD joga este sábado, em Arouca, o tudo ou nada da permanência na Primeira Liga. Em competição com o Tondela e o Moreirense, os azuis são os que estão em situação mais fragilizada porque precisam de conjugar resultados favoráveis em três estádios, aliando, obrigatoriamente, um triunfo em Arouca a uma derrota do Tondela e a um empate ou derrota do Moreirense.

Onze do Arouca: Zubas, Thales, Tiago Esgaio, Basso, Tiago Araújo, David Simão, Leandro, Antony, Alan Ruiz, André Silva e Dabbagh

Onze da B-SAD: Luiz Felipe, Calila, Danny, Tavares, Chima, Yaya, Cafú, Chico, Pedro Nuno, Baraye e Camará