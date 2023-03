Conheça os onzes de Arsenal e Sporting para a Liga Europa

© Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

O Sporting visita esta quinta-feira o Arsenal em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, numa eliminatória que pode cair para qualquer uma das equipas depois do empate a dois golos em Alvalade.

Os leões já sabem de antemão que, fruto de cartões amarelos no jogo de Lisboa, não podem contar com o capitão de equipa Coates e com o médio japonês Morita.

Onze do Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko, Xhaka, Jorginho, Fábio Vieira, Nelson, Martinelli e Gabriel Jesus

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Diomandé, St. Juste, Matheus Reis, Ugarte, Pote, Esgaio, Edwards, Trincão e Paulinho

O jogo é arbitrado pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz, assistido por Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. No VAR Massimiliano Irrati.

Suplentes do Arsenal: Turner, Hillson, Tierney, White, Partey, Saka, Odegaard, Smith Rowe, Kiwior, Holding, Trossard

Suplentes do Sporting: Israel, Sotiris, Nuno Santos, Luís Neto, Rochinha, Fatawu, Tanlongo, Arthur Gomes, Jovane, Chermiti, Mateus e Dário Essugo