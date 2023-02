Conheça os onzes de Benfica e Boavista

© Hugo Delgado/EPA

O líder do campeonato, Benfica, recebe esta segunda-feira o Boavista, nono classificado, em jogo da jornada 21 da Primeira Liga. As águias tentam voltar a construir uma vantagem de cinco pontos sobre o FC Porto, enquanto as panteras tentam aproveitar para descolar do Portimonense, com quem estão em igualdade pontual (26).

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos

Onze do Boavista: Bracali, Malheiro, Cannon, Sasso, Onyemaechi, Makouta, Ibrahima, Bruno Lourenço, Salvador Agra, Mangas e Yusupha

O jogo é arbitrado por Hélder Malheiro, auxiliado por Bruno Jesus e Hugo Coimbra. No VAR está Bruno Esteves.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Lucas Veríssimo, Neres, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rafael Rodrigues e João Neves

Suplentes do Boavista: César, Robson Reis, Gorré, Bozeník, Masa, Vukotic, Filipe Ferreira, Martim Tavares e Luis Santos