No primeiro jogo da era pós-Enzo, o Benfica recebe a equipa sensação desta edição da Primeira Liga, o Casa Pia, em jogo da 19.ª jornada.

Esta tarde, é Chiquinho quem surge a assumir o lugar deixado vago por Enzo Fernández, algo que já tinha acontecido a meio da semana, na visita encarnada a Arouca. De resto, Schmidt repetiu o onze.

Ainda antes do apito inicial, houve tempo, pompa e circunstância para uma homenagem a André Almeida, que esta semana deixou o Benfica ao fim de 12 anos.

No relvado, emocionado e rodeado dos 12 troféus que venceu, o antigo "34" agradeceu o aplauso em pé que a Luz lhe ofereceu, cumprimentando um a um os jogadores do Benfica e, por fim, o presidente do clube, Rui Costa. Já sem contrato, foi esta noite uma espécie de 12.º jogador, até com direito a fotografia.

Com um início de jogo algo desorganizado na Luz, o Casa Pia permitiu, em apenas sete minutos, três remates à baliza de Ricardo Batista. Mesmo sem terem criado demasiado perigo, eram sinal de que o Benfica não demorou a encontrar o caminho para a baliza, com Chiquinho a baixar muito no terreno para pegar no jogo, Grimaldo a subir pela ala e Aursnes a ocupar o espaço entre ambos.

E quando os gansos pareciam finalmente estabilizar, o Benfica voltou a encontrar o caminho, mas pelo outro lado. Bah subiu, combinou com João Mário e o dinamarquês cruzou mesmo para a boca da baliza, onde primeiro Ricardo Batista negou Guedes e depois um defesa resolveu para onde estava virado.

Quase só aos 30 minutos de jogo é que o Casa Pia conseguiu responder na mesma moeda. O jogo passou por Taira e foi para ao corredor esquerdo, de onde saiu um cruzamento de Romário Baró mesmo para o coração da grande área do Benfica. Rafael Martins andava por lá, mas não conseguiu chegar à bola.

E se o Benfica tinha começado por tentar chegar ao golo pela esquerda e depois experimentou a direita, foi feliz quando voltou à solução inicial. Grimaldo lançou David Neres, que perseguiu a bola até à linha final e, quando lá chegou, apenas cruzou atrasado para a marca do penálti. João Mário surgiu lá e atirou rasteiro para o 1-0.

Apanharam-lhe o gosto tanto o Benfica como João Mário. O médio chegou ao bis numa jogada parecida com a do primeiro golo: desta vez Grimaldo não lançou, mas foi lançado por Chiquinho, e também cruzou a partir da linha de fundo, mas para o segundo poste. Foi lá que João Mário surgiu para o 2-0, mesmo em cima do intervalo, valendo-lhe o segundo bis em dois jogos e o quinto golo em três.

Filipe Martins foi ao banco procurar respostas para a segunda parte. As primeiras apostas foram em Clayton e Soma, que lançou para os lugares de Cuca e Rafael Martins.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mário, Aursnes, Neres e Guedes

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista, João Nunes, Fernando Varela, Zolotic, Lucas Soares, Cuca, Taira, Romário, Derick Poloni, Godwin e Rafael Martins

As águias lideram o campeonato com 50 pontos, mais oito do que o vice-líder FC Porto e mais 20 do que os visitantes deste sábado, que ocupam a quinta posição. Ainda assim, dos últimos quatro jogos para o campeonato, a equipa orientada por Filipe Martins só venceu um, o mais recente, frente ao Santa Clara (2-1).

O jogo é arbitrado por André Narciso, assistido por André Campos e Francisco Pereira. No VAR está Gustavo Correia.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Ristic, Rafa, Musa, João Neves, Morato e Draxler

Suplentes do Casa Pia: João Victor, Léo Bolgado, Neto, Diogo Pinto, Vasco Fernandes, Kunimoto, Soma, Beni e Clayton