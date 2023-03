Ramos bisa. Benfica 3-0 Club Brugge (2.ª parte)

Por Gonçalo Teles 07 Março, 2023 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica recebe esta terça-feira os belgas do Club Brugge em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. As águias entram em campo com uma vantagem de 2-0 na eliminatória, fruto do triunfo no jogo da primeira volta.

A noite europeia do Benfica tem apenas uma surpresa promovida por Roger Schmidt: Chiquinho volta ao onze. Do lado dos belgas, a principal novidade surgiu na disposição em campo, que esta noite teve três defesas centrais assumidos. E cedo foram ultrapassados.

Gonçalo Ramos apareceu nas costas do trio e foi à linha de fundo cruzar rasteiro para João Mário. O médio recorreu à parte do pé "que tinha mais à mão" e, de calcanhar, finalizou para o que teria sido o 1-0, não tivesse Ramos partido de fora de jogo.

A posição de força estava assumida e os belgas começavam a demonstrar fragilidades que, numa Liga dos Campeões, se pagam muito caros. Aos seis minutos, foi tanta a confusão entre Sylla e Mignolet que o guarda-redes belga teve de atirar-se para, a poucos centímetros da linha de golo, evitar um autogolo. Isto depois de um cruzamento que estaria aparentemente controlado.

O Benfica percebeu o que tinha pela frente e aos 15 minutos, sempre sem deixar de acelerar, já tinha outra vez o 1-0 aos pés: desta vez João Mário fez de assistente, mas Florentino - num daqueles "penáltis em movimento" - falhou a baliza. E que tal repetir a jogada, mas pelo outro corredor? O resultado foi uma variação de algo que já se vira esta noite.

Grimaldo foi à linha de fundo, cruzou rasteiro para o coração da grande área, e João Mário surgiu a rematar na passada. A bola foi à baliza, mas depois de tabelar em Meijer e Mignolet, acabou por sair disparada na direção contrária à do golo.

Do outro lado, só Vanaken ia respondendo, a espaços, à investida do Benfica. E quando os belgas trocaram de protagonista, arrancaram um cartão amarelo a Otamendi que o tira de um próximo jogo da Champions. É que Buchanan já se preparava para sair disparado em direção à baliza.

O susto belga acabou por adormecer um pouco o jogo, pelo menos até o Benfica voltar a atacar com critério. E quando o fez, resultou. As águias avançaram pelo corredor esquerdo através de Gonçalo Ramos e lá descobriram Rafa, ao segundo poste, quase sozinho. O português recebeu a bola, contornou Nielsen e rematou com a parte de fora do pé, rasteiro e para o poste mais distante da baliza de Mignolet.

E depois da assistência, o golo. Gonçalo Ramos tirou três adversários do caminho em cima da linha limite da pequena área e, já em queda, rematou forte e rasteiro para o 2-0.

A celebração foi a de sempre: soprou os canos fumegantes das pistolas que faz com as mãos. E chegou o intervalo a uma Luz cada vez mais confiante na passagem aos quartos de final. No regresso dos balneários só houve novidades do lado belga: Scott Parker abdicou de Lang, um dos mais ativos na primeira parte, para lançar Onyedika.

Ora, quem não mexeu no seu ataque foi Roger Schmidt. E, na verdade, não tinha razões para o fazer, como ficou demonstrado aos 57 minutos.

A jogada foi a mesma de tantas outras vezes: Grimaldo colado à linha de fundo e dentro da grande área, cruzou rasteiro e atrasado. Gonçalo Ramos, uma vez mais, apareceu na pequena área para finalizar, agora de pé esquerdo, para o 3-0.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

Onze do Club Brugge: Mignolet, Clinton Mata, Mechele, Sylla, Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer, Lang e Yaremchuk

O jogo é arbitrado pelo turco Halil Umut Meler, assistido por Mustafa Eyisoy e Cevdet Komurcuoglu. No VAR está o espanhol Juan Martínez Munuera.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Veríssimo, Neres, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rafael Rodrigues, Ndour, João Neves e Morato

Suplentes do Club Brugge: Bursik, Odoi, Jutglà, Onyedika, Rits, Boyata, Nusa, Talbi e Sandra