Messi faz estragos. Benfica 0-1 PSG (1.ª parte)

© Franck Fife/AFP

Por Gonçalo Teles 05 Outubro, 2022 • 18:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica recebe, esta quarta-feira, a "super" equipa do PSG para um encontro da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Ambas as equipas somaram, até agora, seis pontos na prova, pelo que, a haver vencedor, assume a liderança do grupo.

Não é todos os dias que pode ver-se jogar, de uma só vez, Messi, Neymar e Mbappé, e essa realidade não passou ao lado de muitos dos que, esta noite, foram ao estádio da Luz. De telemóveis em riste, houve desde o aquecimento das equipas quem quisesse captar o possível do temível trio atacante parisiense. Mas houve também quem não os quisesse deixar esquecer de que, esta noite, em Lisboa, eram os visitantes: assim, a dose de assobios foi servida também desde bem cedo.

Na baliza, Donnarumma - outra estrela em ascensão - também não demorou a ser chamado a jogo. Logo aos sete minutos, tinha Gonçalo Ramos a correr, isolado, na sua direção depois de uma desmarcação nas costas de Marquinhos.

Repetiu a façanha aos 20 minutos, quando Neres surgiu à entrada da pequena área e rematou para o que parecia ser um golo certo. Só que o braço esquerdo do italiano desviou a bola.

Ora, garantida a segurança na baliza, os parisienses soltaram-se. Numa jogada construída ao primeiro toque, Messi apareceu à entrada da grande área descaído sobre a direita e, de pé esquerdo, rematou em jeito. Vlachodimos bem voou, mas já só viu a bola no fundo das redes.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, David Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

Onze do PSG: Donnarumma, Hakimi, Danilo, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Verratti, Vitinha, Mbappé, Neymar e Messi

O PSG não pode contar com o médio português Renato Sanches, formado no Benfica, devido a lesão. O jogo é arbitrado pelo espanhol Jesús Gil Manzano, assistido por Diego Barbero e Ángel Nevado. No VAR está Alejandro Hernández.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Aursnes, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Chiquinho, Ristic, Brooks, Gil Dias, Petar Musa, João Victor, Draxler

Suplentes do PSG: Keylor Navas, Rico, Fabián Ruiz, Bernat, Pablo Sarabia, Mukiele, Soler, Bitshiabu, Zaire-Emery e Ekitike