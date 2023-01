Por TSF 15 Janeiro, 2023 • 17:06 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica recebe este domingo o Sporting, num dérbi de Lisboa que é o jogo grande da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de seguir na liderança destacada após a vitória do Sporting de Braga.

A primeira iniciativa da partida saiu dos pés de Pedro Gonçalves, que intercetou um passe de Florentino, serpenteou entre os defesas benfiquistas e foi travado em falta por Otamendi. Amarelo para o argentino e livre para o Sporting. Porro remata por cima da barreira e Vlachodimos voa para a defesa.

Pouco depois foi Marcus Edwards a receber em zona central, por onde arrancou até tentar o passe para isolar Paulinho, mas Vlachodimos chegou primeiro.

O Benfica, pelo seu lado, tentava pressionar alto a saída de bola desde a defesa dos leões e, apesar de conseguir recuperar algumas vezes, não criava perigo na baliza de Adán.

Mas, aos 20 minutos, cria muito perigo. Enzo Fernández faz um grande passe para as costas da defesa do Sporting, onde aparece João Mário para rematar para a defesa de Adán. Se o espanhol foi grande nesse momento, foi gigante no minuto seguinte, a parar um remate de Rafa.

Mas o golo apareceu mesmo para os lisboetas de Alvalade. Porro e Edwards combinam pela direita, o inglês ganha a linha de fundo e cruza para um desvio para a baliza entre Trincão e Bah. A Liga acabou por dar autogolo e estava inaugurado o marcador no Estádio da Luz.

Logo a seguir, pelo outro lado do terreno, Nuno Santos faz um sprint e cruza para o segundo poste, onde Porro cabeceia contra o corpo de Enzo Fernández.

No minuto 37, o Benfica carregou e igualou a partida. Jogada de insistência das águias, Rafa ganha a bola na área, chega à linha de fundo e serve Gonçalo Ramos para o empate. As águias sofreram um pouco nos minutos seguintes ao golo dos leões, mas subiram de produção e sufocaram a defesa leonina até ao golo.

A partida, que começou calma, acabou eletrizante no final da primeira parte e com um empate a um golo no marcador.

O segundo tempo começa com pedidos de penálti no Sporting. Trincão serve Paulinho na área e o avançado português cai, numa disputa com António Silva. Artur Soares Dias não apitou, mas chamado a ver no monitor pelo VAR assinalou grande penalidade. Na conversão, Pedro Gonçalves marcou o segundo para os leões.

⚽ GOLO

Pedro Gonçalves 53'

Liga Portugal bwin (#16) | Benfica 1-2 Sporting#LigaPortugalbwin #SLBSCP https://t.co/zh7BKsPkQS pic.twitter.com/pfxETAVazN - VSPORTS (@vsports_pt) January 15, 2023

Nos minutos seguintes ao golo de Pedro Gonçalves, o Benfica voltou a subir no terreno para abafar o Sporting e os leões tentavam aproveitar o espaço nas costas das águias.

E a equipa da casa viria mesmo a empatar. Aos 64 minutos, lance trabalhado pela esquerda do ataque benfiquista, Grimaldo cruza e Gonçalo Ramos, sem oposição, encostou para novo empate na Luz.

Onze do Benfica: Odysseas, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo, Aursnes, João Mário; Rafa e Gonçalo Ramos.

Onze do Sporting: Adán; Inácio, Coates, Matheus Reis; Porro, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Trincão e Paulinho

Suplentes do Benfica: Hélton Leite, Lucas Veríssimo, Neres, Chiquinho, Gil Dias, Musa, João Neves, Morato e Draxler.

Suplentes do Sporting: Franco Israel; St. Juste, Tanlongo, Arthur, Ricardo Esgaio, José Marsá, Jovane, Chermiti e Mateus Fernandes.