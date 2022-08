Por Clara Maria Oliveira 27 Agosto, 2022 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

O Estádio do Bessa foi o palco do encontro da quarta jornada da I Liga entre Boavista e Benfica. No relvado, Morato marcou primeiro e João Mário, que se estreou como capitão, ainda amargurou os benfiquistas com um falhanço antes do intervalo, mas acabou por ser a estrela maior com dois golos para a conta pessoal. 90 minutos depois do apito inicial, 3-0 foi o resultado final.

Nos primeiros minutos, ambas as equipas usaram o meio-campo para conhecerem as suas intenç​ões para iniciativas atacantes, que demoraram a surgir. Depois de dez minutos sem oportunidades, a formação boavisteira testou os laterais do Benfica e, na sequência de um cruzamento, ainda obrigou a uma defesa apertada de Vlachodimos.

A jogar em casa, o Boavista demonstrou, desde muito cedo, vontade de mandar e ameaçar o favoritismo do adversário. Com uma linha defensiva atenta, causou dificuldades ao Benfica, incentivando a alguns erros no capítulo do passe.

Após meia hora de maiores dificuldades, as águias começaram a causar mais perigo no Bessa. Na sequência de um ataque, um desvio da defesa dos axadrezados concedeu a marcação de um canto para os encarnados. Do lado direito, David Neres pediu permissão para a cobrança e encontrou Morato, fugido de marcação, que cabeceou picado para inaugurar o marcador. 1-0 para o Benfica.

O quarto golo de canto da formação treinada por Roger Schmidt, esta temporada, vai fazendo a diferença ao intervalo. Apesar das boas indicações dos boavisteiros durante o início da primeira metade do encontro, a vantagem escreve-se em tons encarnados.

A segunda metade do jogo começou bastante entretida. Quer Benfica, quer Boavista, aproveitavam erros dos adversários para partir em contra-ataque, mas com poucas oportunidades concretas para golo.

Pouco antes do intervalo, João Mário desesperou os adeptos do Benfica que se deslocaram ao estádio do Bessa com um remate falhado, quando não tinha qualquer oposição da defesa boavisteira.

Aos 67 minutos, o internacional português redimiu-se e acabou mesmo por marcar, e marcou o 2-0 para os encarnados. Petar Musa, que tinha entrado há poucos minutos, regressou a uma casa onde já tinha sido feliz e encarregou-se de assistir o colega de equipa.

Pouco depois, a jogada foi diferente, mas os protagonistas foram os mesmos. O croata conquistou o penálti no lado esquerdo da grande área e João Mário, da marca dos 11 metros, não falhou e fixou o 3-0 final no placard.

Antes de terminar o jogo, ainda houve tempo para Roger Schmidt estrear dois jogadores: Frederik Aursness e Mihailo Ristic somaram minutos e apresentaram-se aos adeptos do Benfica. Três épocas depois, as águias voltam a vencer no recinto das panteras.

Antes do jogo, panteras e águias somavam os mesmos seis pontos, mas os encarnados continuam a contar com um jogo em atraso, referente à terceira ronda da I Liga. No final dos 90 minutos, os axadrezados registaram o segundo desaire na prova e o Benfica aumenta para sete a série de vitórias consecutivas.

Onze do Boavista: César, Cannon, Sasso, Onyemaechi,​​​​​​ Abascal, Pérez, Bruno Lourenço, Makouta, Malheiro, Gorré e Salvador

Onze do Benfica: Odysseas, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo, João Mário, Neres, Rafa e Gonçalo Ramos

O jogo é arbitrado por João Pinheiro, auxiliado por Bruno Jesus e André Dias. No VAR está Luís Ferreira.

Suplentes do Boavista: João Gonçalves, Robson, Bozeník, Masa, Joel Silva, Vukotic, Mangas, Filipe Ferreira e Martim Tavares

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Vertonghen, Bah, Aursnes, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Musa e Henrique Araújo