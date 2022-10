Musa abre o marcador. Caldas 0-1 Benfica (2.ª parte)

© Pedro Rocha/Global Imagens

A festa da Taça de Portugal faz-se no campo da Mata. Em modo de contrarrelógio, o recinto do Caldas, clube da Liga 3, conseguiu colocar um novo relvado para receber o líder Benfica. Numa partida entre clubes invictos e com a obrigação de se encontrar um vencedor, águias ou pelicanos vão marcar a primeira derrota na temporada.

Os encarnados estreiam-se na competição, mas o mesmo não se pode dizer em relação ao emblema das Caldas da Rainha. Os caldenses surpreenderam e eliminaram, na segunda eliminatória, o SC Covilhã, da II Liga, por três bolas a zero e, nas últimas edições, tornaram o seu estádio um recinto presente em verdadeiras histórias de encantar.

Em relação ao jogo com o Paris Saint-Germain, a contar para a Liga dos Campeões, Roger Schmidt faz cinco alterações. Para o onze, saltaram o guarda-redes Helton Leite, os defesas Gilberto e Brooks, o médio Draxler e o avançado Rodrigo Pinho.

O capitão da equipa das Caldas, Thomas Militão, recuperou a bola a meio-campo e não teve medo de rematar de longe e abriu as hostilidades das oportunidades no jogo. A cada toque de bola ou corte da formação da casa, as bancadas lançavam um bruaá de incentivo aos seus jogadores.

Para tentar surpreender a defesa contrária, o Benfica recorreu, nos primeiros minutos, às bolas longas para desbloquear os ataques. Ainda assim, as oportunidades das águias não se multiplicavam devido à linha compacta dos pelicanos, empenhados em tardar possíveis chances de golo dos encarnados.

No primeiro quarto de hora de jogo, o Caldas não fugiu do plano de jogo. Com os setores juntos, mas bastante avançados no terreno, os alvinegros conseguiam perturbar o ataque organizado dos lisboetas e, em contra-ataque, os caldenses criavam perigo à baliza de Helton Leite.

A atitude atrevida dos pelicanos desceu de tom por poucos minutos. O Benfica conseguiu, por breves momentos, criar boas situações de perigo e Aursnes chegou a colocar a bola dentro da baliza de Wilson, mas o norueguês estava em fora de jogo.

Para o final da primeira parte, surgiu a melhor versão dos Caldas. João Silva apareceu em zona frontal, deu um passo atrás e rematou para defesa de Helton Leite, com a bola ainda a ressaltar para o poste da baliza. Os caldenses não davam qualquer espaço para o descanso do adversário e, quando caiu o pano da primeira parte, ficou na retina a exibição sólida dos homens da casa, que receberam uma ovação dos adeptos no regresso aos balneários.

Ao intervalo, o resultado marcava um empate a zero, mas para a qualidade do encontro, já ambas as formações justificavam golos na bagagem. Para a segunda metade, Roger Schmidt chamou do banco de suplentes Petar Musa e Diogo Gonçalves, para render Florentino e Rodrigo Pinho.

No regresso ao novo relvado do campo da Mata, foi notória a mudança de chip nos encarnados. O Benfica encostou o Caldas à sua área defensiva e as águias colecionavam oportunidades para aumentar a contagem.

Onze do Caldas: Wilson Soares, André Sousa, Thomas Militão, Yordi Marcelo, Henrique Henriques, Nuno Januário, André Perre, Leandro Borges, João Rodrigues, João Silva e Miguel Rebelo

Onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, António Silva, Brooks e Grimaldo; Aursnes e Florentino, Draxler, Enzo Fernández, João Mário; Rodrigo Pinho

Suplentes do Caldas: Luís Paulo, Diogo Clemente, Luís Farinha, Rafael Roque, Marcelo Marquês, Gonçalo Barreiras, Francisco Miranda, Dagmar Pinto e André Simões

Suplentes do Benfica: Vlachodimos, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Mihailo Ristic, Gil Dias, Musa, André Almeida, João Victor e Paulo Bernardo