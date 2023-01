Dragões controlam. Casa Pia 0-0 FC Porto (1.ª parte)

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

O FC Porto visita este sábado o Casa Pia, quinto classificado da Primeira Liga que está a causar furor na presente edição do campeonato. Os dragões ocupam a terceira posição, com 32 pontos, mas podem voltar à vice-liderança em caso de vitória uma vez que o SC Braga, com 34, já jogou nesta jornada.

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista, Lucas Soares, Varela, Vasco Fernandes, Zolotic, Derick Poloni, Taira, Neto, Kuni, Godwin e Clayton

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Grujic, Uribe, Otávio, Veron, Galeno e Taremi

Sem Pepe, recentemente operado ao braço esquerdo, Marcano fez dupla com Fábio Cardoso no eixo da defesa portista, que teve Clayton e o já conhecido Godwin como principais adversários.

O primeiro quarto de hora de jogo teve mais perigo criado pelo FC Porto, mas Vasco Fernandes, capitão casapiano com largos anos de experiência, foi controlando Taremi como conseguia, já que Galeno e Verón, um de cada lado, davam que fazer ao resto da defesa dos da casa.

E se o jogo já não corria bem à equipa de Filipe Martins, pior ficou quando Neto, aos 21 e depois de uma jogada dividida com Uribe, saiu lesionado. Eteki tomou-lhe o lugar.

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida, auxiliado por Pedro Felisberto e Francisco Pereira. No VAR está Hugo Miguel.

Suplentes do Casa Pia: João Victor, Eduardo Fereira, João Nunes, Léo Bolgado, Antoine, Diogo Pinto, Rafael Martins, Vitó e Yan Eteki

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Pepê, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez, Eustáquio e Gonçalo Borges