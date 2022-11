Conheça os onzes de Catar e Equador para o primeiro jogo do Mundial 2022

© Gabriel Bouys/AFP

É hora de descobrir quem vai chegar ao topo do futebol mundial. O Campeonato do Mundo 2022 arranca esta tarde, com a seleção anfitriã, o Catar, a defrontar o Equador no primeiro jogo do torneio, que conta para a jornada inicial do Grupo A da competição.

Onze do Catar: Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Hassan; Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Ahmed; Almoez e Akram.

Onze do Equador: Galíndez; Preciado, Félix Torres, Hincapié, Estupiñán; Ibarra, Méndez, Caicedo, Plata; Enner Valencia e Estrada.

O jogo é arbitrado pelo italiano Daniele Orsato, de 46 anos, um dos árbitros europeus com mais experiência.

