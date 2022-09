Veja os golos de Bruno Fernandes e Dalot. Chéquia 0-2 Portugal (intervalo)

Diogo Dalot e Bruno Fernandes © Miguel A. Lopes/Lusa

A seleção de Portugal desloca-se, este sábado, à Chéquia para a quinta ronda do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. Em junho, no Estádio de Alvalade, os portugueses bateram os checos por duas bolas a zero, uma vitória que procuram repetir.

Os primeiros minutos do encontro contam com uma equipa das quinas a controlar quase na totalidade a posse de bola do encontro. No outro lado do campo, os checos entraram com uma postura de pressão alta para tentar contrariar as investidas ofensivas do adversário.

Após um período de maior aperto de Portugal na área checa, com oportunidades para abrir o marcador, a Chéquia tentou colocar gelo na superioridade portuguesa. A partida, entretanto, esteve parada alguns minutos para que fosse possível assistir Cristiano Ronaldo, que saiu combalido após uma disputa pelo ar com o guarda-redes da seleção da casa, Vaclík.

O início foi morno, mas a Chéquia também contou com o seu momento para criar perigo perto da baliza de Diogo Costa. Coufal apareceu pelos seus terrenos favoritos, no lado direito do terreno e, com um cruzamento com peso e medida, encontrou Barak, que realizou um cabeceamento que passou perto do poste esquerdo.

Depois do susto, a alegria para os portugueses. Aos 33 minutos, Diogo Dalot começou o lance, isolou Bruno Fernandes na ala e este, com espaço, levantou a cabeça, pronto para servir Ronaldo, que não chegou a tempo de finalizar. Ainda assim, Rafael Leão recebeu a bola e devolveu ao primeiro remetente, Diogo Dalot, que se tornou destinatário do 1-0 para Portugal em Praga, marcando o primeiro golo de quinas ao peito.

DALOT ESTREIA-SE A MARCAR PELA SELEÇÃO



Nulo desfeito e Portugal a vencer por 0-1.#sporttvportugal #NAÇÕESnaSPORTTV #uefanationsleague #nationsleague #ligadasnacoes #Portugal #CzechRepublic #DiogoDalot pic.twitter.com/a7LJamcmHB - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 24, 2022

Quase dois anos depois, Mário Rui regressou à seleção nacional. Foi dos pés do lateral do Nápoles que saiu a bola que serviu Bruno Fernandes para o segundo dos portugueses no encontro, nos descontos da primeira metade do encontro.

BRUNO FERNANDES AUMENTA A VANTAGEM!! #sporttvportugal #NAÇÕESnaSPORTTV #uefanationsleague #nationsleague #ligadasnacoes #Portugal #CzechRepublic #BrunoFernandes pic.twitter.com/eOm8LHGBXo - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 24, 2022

Antes do apito para a saída rumo aos balneários, ainda houve tempo para uma grande penalidade assinalada contra Portugal. Chamado a bater, o avançado checo, Patrick Schick, errou o alvo, com um remate que saiu muito acima da trave da baliza defendida por Diogo Costa. 2-0 é o resultado no final da primeira parte.

Onze da Chéquia: Vaclík, Zima, Brabec, Jemelka, Coufal, Soucek, Král, Zeleny, Barak, Hlozek e Patrick Schick

Onze de Portugal: Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Danilo, Mário Rui, William, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Ronaldo

Suplentes da Chéquia: Stanek, Pavlenka, Kalvach, Kuchta, Havel, Vlkanova, Kudela, Tecl, Cerny e Sevcik

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá, Tiago Djaló, Nuno Mendes, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Matheus Nunes, Vitinha, João Mário, Ricardo Horta, Diogo Jota e Pedro Neto