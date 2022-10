Veja o golo de Taremi. Brugge 0-1 FC Porto (intervalo)

Por Clara Maria Oliveira 26 Outubro, 2022 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto desloca-se à Bélgica, esta quarta-feira, para defrontar o líder do Grupo B da Liga dos Campeões, o Club Brugge. Os dragões qualificam-se para os oitavos de final da competição se vencerem os belgas e o Atlético de Madrid não ganhar ao Bayer Leverkusen.

Sérgio Conceição repete o onze inicial em relação ao clássico da última sexta-feira frente ao Benfica e, no Jan Breydelstadion, Otávio cumpre o 250.º jogo com a camisola azul e branca. No lado dos belgas, em relação ao último encontro do campeonato belga, frente ao St. Gilloise, Abakar Sylla e Noa Lang entraram para o lugar de Dedryck Boyata e Bjorn Meijer.

Após o apito inicial do árbitro Michael Oliver, a primeira investida ofensiva pertenceu ao Club Brugge. Até aos primeiros cinco minutos, o emblema que equipa de azul e preto dominou a posse de bola e entrou com vontade de assumir a partida.

As queixas do médio dos belgas Raphael Onyedika, após um duelo com Otávio, obrigaram a uma paragem. Quando o nigeriano voltou ao relvado, o FC Porto acordou e iniciou um período de domínio na região das Flandres.

O Brugge podia ter mais posse de bola, mas as oportunidades pertenciam apenas aos dragões. Primeiro, Stephen Eustáquio recebeu a bola na zona da marca de penálti, mas desperdiçou com um remate por cima da trave.

No momento em que o cronómetro passava pelo primeiro quarto de hora, os azuis e brancos protagonizaram um festival de oportunidades falhadas. Novamente Eustáquio, mas também Matheus Uribe e Mehdi Taremi estiveram perto de inaugurar o marcador.

Após uma fase de claro crescendo por parte do FC Porto, com chances claras para fazer o primeiro golo, o Club Brugge aproximou-se da baliza de Diogo Costa, por intermédio de Jutglà, mas o guardião português manteve a bola longe da baliza.

TAREMI Esta na frente o FC Porto



@ChampionsLeague | @ClubBrugge 0 x 0 @FCPorto#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/1ckGuEonZj - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 26, 2022

De oportunidade falhada em oportunidade falhada foi construída a base para o primeiro golo dos dragões. Otávio recebeu a bola no círculo do meio-campo, levantou a cabeça e, em segundos, preparou o passe de rutura, que encontrou os pés de Taremi. O iraniano controlou a bola até à entrada da grande área e aproveitou a saída de Mignolet para fazer o 0-1, aos 33 minutos.​​​​​​​

Onze do Club Brugge: Mignolet, Vanaken, Mechele, Nielsen, Odoi, Sylla, Buchanan, Skov Olsen, Lang, Onyedika e Jutglà

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu, Uribe, Otávio, Galeno, Eustáquio, Evanilson, Taremi

Suplentes do Club Brugge: Lammens, Balanta, Larin, Meijer, Boyata, Nusa, Yaremchuk, Audoor e Sandra

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Marcano, Veron, Grujic, Rodrigo Conceição, Loader, André Franco, Bruno Costa, Wendell, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Bernardo Folha