O Benfica desloca-se ao Estoril, este domingo, num encontro a contar para a 12.ª jornada da I Liga. As águias procuram manter a invencibilidade na temporada e a equipa da linha tenta reverter a série de dois jogos sem vencer.

Devido a lesões contraídas no jogo frente ao Maccabi Haifa, para a Liga dos Campeões, Roger Schmidt foi obrigado a mexer no onze. Chiquinho e Musa são as novidades nos encarnados e, em sentido contrário, o treinador alemão teve de render Aursnes e Gonçalo Ramos, que abandonaram com queixas no último encontro, e também David Neres. No caso de Enzo Fernández, regressa às escolhas após ter cumprido castigo no encontro europeu.

Nos canarinhos, Nélson Veríssimo não podia contar com Pedro Álvaro, João Carvalho e Dani Figueira, a cumprirem castigos, e também Tiago Gouveia, por estar emprestado pelo clube encarnado.

Logo desde o apito inicial do árbitro Nuno Almeida, as águias correram para invadir a área defensiva do Estoril. Primeiro, foi Rafa a ensaiar um remate cruzado após passe de Petar Musa e as chances, embora com menos perigo, foram surgindo para os encarnados.

A quebrar a superioridade do Benfica, apareceu Rodrigo Martins. O avançado surgiu isolado, só com Vlachodimos pela frente, mas o guarda-redes grego, já em queda, ainda conseguiu esticar a perna e impedir o golo dos estorilistas.

Passada uma clara ameaça dos caseiros, as águias retomaram a pressão, garantindo a posse de bola. Primeiro, aos 25 minutos, Álex Grimaldo cruzou, do lado esquerdo, com a mira apontada a um cabeceamento de Petar Musa, que subiu um andar para colocar o Benfica a vencer por 0-1.

Cinco minutos depois, aos 30, o calcanhar foi o truque de magia usado para o 0-2 do Benfica. Chiquinho serviu António Silva que, com a parte de trás do pé, marcou o primeiro golo na liga portuguesa com a camisola vermelha e branca.

Seguiram-se minutos de tensão de parte a parte, com oportunidades clamorosas para golo dos dois emblemas. Num momento inicial, na sequência de um cabeceamento de Erison, Musa aliviou e a bola bateu na trave da baliza de Vlachodimos. No contra-ataque, Enzo Fernández rematou, mas Pedro Silva impediu o terceiro, com a bola a repousar na linha de golo.

Antes de fechar a primeira parte, ainda houve tempo do Benfica aumentar a vantagem. Aos 40 minutos, o central António Silva voltou a vestir a capa de goleador, aparecendo para a emenda a um cabeceamento inicial de Florentino, bisando e fixando o resultado ao intervalo em 0-3.

Onze do Estoril: Pedro Silva; Tiago Santos, Lucas Áfrico, Bernardo Vital e Joãozinho; Ndiaye e Rosier; Léa Siliki, Francisco Geraldes e Rodrigo Martins; Erison

Onze do Benfica: Vlachodimos; Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Chiquinho, Enzo Fernández, Florentino e João Mário; Rafa e Petar Musa

Suplentes do Estoril: João Oliveira, Serginho, Delos, Benchimol, Mexer, João Carlos, Tiago Araújo, Rouai e Dele Yusuf

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, David Neres, Diogo Gonçalves, Ristic, Brooks, João Victor e Henrique Araújo