O Benfica apresentou-se em Famalicão com o registo de dez vitórias em dez jogos realizados na temporada e procurava melhorar o cartão de visita para as jornadas seguintes. No Minho, os encarnados conquistaram o 11.º triunfo consecutivo, vencendo a equipa famalicense por 0-1.

No onze da equipa de Roger Schmidt, em relação ao último encontro a contar para a Liga dos Campeões, frente ao Maccabi Haifa, o alemão aposta na estreia de Julian Draxler com a camisola vermelha e branca e na primeira titularidade de Petar Musa, devido às suspensões de João Mário e Gonçalo Ramos. O lateral brasileiro Gilberto volta às escolhas iniciais, após ficar no banco de suplentes frente aos israelitas.

Após o apito inicial, a primeira ameaça foi por parte do Famalicão. Francisco Moura apareceu em boa posição para inaugurar cedo o marcador, mas rematou ao lado da baliza de Vlachodimos. O guarda-redes grego, por duas vezes nos minutos seguintes, demonstrou dificuldades em controlar a bola na pequena área com a pressão de Alejandro Millán.

Apesar dos sustos iniciais, o Benfica tomou o controlo do jogo, começando a trocar a bola com segurança e a criar ocasiões de perigo em direção à baliza dos minhotos. O croata Petar Musa demonstrava-se uma peça fundamental na manobra ofensiva das águias para tentar perturbar a competência da defesa famalicense, quer fosse a criar ou a finalizar.

Foi preciso chegar ao período de descontos da primeira metade para algum frenesim voltar ao Estádio Municipal de Famalicão. Zaydou aproveitou um passe errado de Gilberto e criou perigo à baliza dos encarnados, mas o nulo manteve-se no marcador durante os 45 minutos iniciais.

Na estreia pelo Benfica, Julian Draxler jogou apenas a primeira parte. O alemão foi substituído por Diogo Gonçalves, numa tentativa de Roger Schmidt para reverter a falta de criatividade no ataque encarnado, evidenciada pelas poucas oportunidades para abrir o marcador.

Os primeiros minutos da segunda metade trouxeram umas águias mais perigosas. Petar Musa obrigou o guarda-redes dos minhotos, Luiz Júnior, a uma defesa apertada e o Famalicão foi obrigado a encostar todas as linhas ao eixo defensivo.

Aos 63 minutos, o marcador foi inaugurado na cidade minhota. Enzo Fernández encontrou Grimaldo solto na ala e o espanhol, com espaço para progredir, apercebeu-se da entrada de Rafa na área e serviu o internacional português, que desviou a contar para o primeiro golo da partida.

Após o golo, o técnico dos encarnados aproveitou para voltar a mexer na equipa. De uma só vez, foram realizadas três substituições: saiu Gilberto, Musa e Neres para a entrada de Rodrigo Pinho, Chiquinho e Bah.

A formação famalicense não criou ocasiões de relevo para inverter a situação de desvantagem. Gustavo Sá ainda cabeceou para perturbar Vlachodimos, mas a vantagem mínima do clube da Luz manteve-se até ao apito final de Nuno Almeida. O árbitro, já depois de terminada a partida, ainda deu ordem de expulsão a Ivo Rodrigues, do Famalicão.

O Benfica lidera o campeonato com 18 pontos, mais cinco do que o Sporting de Braga, que visita no domingo o Rio Ave, e mais seis do que o campeão FC Porto, que este sábado recebe o Desportivo de Chaves, e do que o Portimonense, que visita o Sporting, enquanto o Famalicão permanece no 15.º lugar, com quatro.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; De La Fuente, Mihaj, Riccieli, Rúben Lima, Francisco Moura; Colombatto, Pelé; Zaydou, Ivo Rodrigues e Alex Millán

Onze do Benfica: Odysseas, Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Enzo, Neres, Draxler, Rafa e Musa

Suplentes do Famalicão: Dalberson, Penetra, André Simões, Pedro Brazão, Kadile, Rui Fonte, Gustavo Sá, Jhonder Cadiz e Théo Fonseca

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Bah, Aursnes, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Chiquinho, Ristic, Brooks e Henrique Araújo