Quando, aos 22 segundos, Banza apareceu no coração da grande área do Arouca para fazer o primeiro de uma longa lista de golos esta tarde, talvez nem toda a gente imaginasse o que iria passar-se ao longo dos restantes 89 minutos e meio, mas quem suspeitou de uma goleada, acertou em cheio: o SC Braga venceu esta tarde por 6-0.

O Relato TSF dos seis golos do SC Braga, por António Botelho, com sonorização de André Tenente. 00:00 00:00

Ricardo Horta por duas vezes, Vitinha, Castro - ao ângulo - e Laínez marcaram os golos de uma partida que deixa os bracarenses com dez pontos na liderança provisória do campeonato.

Voltemos ao princípio. Um texto mais bíblico diria até que "no princípio era o golo". A verdade é que não foi mesmo preciso esperar: aos 22 segundos de jogo já se festejava em Arouca, cortesia de Banza. O conjunto de Artur Jorge apostou no corredor direito, Iuri Medeiros cortou para a entrada da grande área e lançou o francês no espaço, que rematou para o fundo das redes.

Inspirado, Ricardo Horta também quis participar na festa. Milovanov deixou-se enredar na pressão bracarense e perdeu a bola junto à linha lateral. Ricardo Horta avançou até à entrada da grande área e rematou tenso e colocado para o 2-0 aos quatro minutos.

O intervalo não chegou sem que os bracarenses ainda festejassem mais de uma vez: primeiro quando Ricardo Horta converteu aos 40' uma grande penalidade a castigar falta sobre Banza.

E depois quando Vitinha se isolou nas costas da defesa do Arouca e, perante a saída de Arruabarena, atirou para o 4-0 aos 44'.

Com o jogo (des)controlado, dependendo de quem dá a perspetiva, tanto Artur Jorge como Armando Evangelista fizeram duas alterações. Do lado bracarense, entraram Castro e Lainez para as saídas de Al Musrati e Medeiros. No Arouca houve Antony e Moses no lugar de Uri e Mujica.

Pouco mudava em campo, tanto que Evangelista escolheu esgotar as substituições ainda com meia hora por jogar: Vitinho, Sylla e Soro foram a jogo para tentar mudar alguma coisa. Não mudou e Castro fez questão de o mostrar ao levantar o estádio com um remate ao ângulo para o 5-0.

Mas uma mão cheia de golos não satisfazia os bracarenses: Abel Ruiz não desistiu de uma bola que parecia perder-se para a linha final e tirou um cruzamento rasteiro para o mexicano Lainez, que se antecipou aos defesas para rematar rasteiro para o 6-0 aos 76'.

E nada - ou quase nada - mudou até ao fim, porque Abel Ruiz ainda rematou para o que seria o 7-0 mas a surpresa chegou mesmo aí: desta vez não valia. Fora de jogo. Fim do jogo.

Onze do FC Arouca: Arruabarena, Basso, Milovanov, Rafael Fernandes, Quaresma, David Simão, Uri, Bukia, Arsénio, Alan Ruiz e Mujica

Onze do SC Braga: Matheus, Fabiano, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Banza e Vitinha

O jogo foi arbitrado por Gustavo Correia, auxiliado por Tiago Costa e Inácio Pereira. No VAR esteve Hugo Miguel.

Suplentes do FC Arouca: Zubas, Sylla, Bruno Marques, Antony, Yaw Moses, Pedro Moreira, Soro, Vitinho e Galovic

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Lainez, Gorby, Dinis Pinto e Castro