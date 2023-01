Por Clara Maria Oliveira 11 Janeiro, 2023 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

O Estádio do Dragão é o palco do encontro a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Arouca. O vencedor ruma à próxima fase da prova rainha do futebol português.

A noite fria na cidade do Porto esteve perto de se acentuar para os portistas. Quando David Simão esteve perto de fazer o golo inaugural para os arouquenses na primeira oportunidade do encontro, poucos adeptos devem ter sorrido.

No entanto, isso mudou quando Wanderson Galeno, já depois da meia hora, finalizou uma boa jogada coletiva dos dragões. Mehdi Taremi fez grande parte do trabalho, e enfeitiçou os jogadores adversários para tornar a tarefa do colega brasileiro mais fácil, e fazer o 1-0.

Quando o árbitro João Gonçalves ordenou que as três equipas se voltassem a deslocar para os balneários, os azuis e brancos estavam mais felizes. Apesar da margem mínima, chegava para a equipa da casa ficar na frente do resultado.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Wendell, Marko Grujić, Matheus Uribe, Otávio, Galeno, Gabriel Veron e Mehdi Taremi

Onze do Arouca: Valido, Tiago Esgaio, Opoku, Basso e Weverton, David Simão, Soro, Alan Ruiz, Antony, Sylla e Dabbagh

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Pepe, Pepê, Rodrigo Conceição, Namaso, Toni Martínez, Eustáquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha

Suplentes do Arouca: Thiago, Quaresma, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Moses, Pedro Moreira, Milovanov e Galovic