Por Clara Maria Oliveira com Gonçalo Teles 21 Dezembro, 2022 • 19:17

Na antecâmara da final four da Taça da Liga, o FC Porto recebe o Gil Vicente, esta quarta-feira, na procura de mais uma vaga nas meias-finais da competição. O vencedor do encontro terá encontro marcado com o Académico de Viseu, em Leiria.

Jogava-se há poucos segundos e já Galeno tinha feito o primeiro remate certeiro. Apareceu em velocidade sobre a direita e, perante Kritsyuk, rematou rasteiro para o primeiro da noite. O lance ainda foi anulado por possível fora de jogo, mas revistas as imagens o brasileiro celebrou mesmo o 1-0.

Após o golo, os dragões tomaram as rédeas da partida e colecionaram ocasiões para aumentar a vantagem. O guardião russo dos gilistas tentava manter a baliza segura, e posou para os fotógrafos durante uma defesa a um remate na passada de Otávio, que estava fora da área.

A melhor fase do Gil Vicente surgiu no final da primeira parte. A equipa que viajou desde Barcelos chegou a colocar o esférico na baliza do FC Porto, aos 39 minutos, mas o avançado Fran Navarro encontrava-se em situação de fora de jogo.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Iván Marcano e Wendell; Marko Grujic, Uribe, Otávio; Wanderson Galeno,Toni Martinez e Mehdi Taremi

Onze do Gil Vicente: Kritsyuk; Danilo, Lucas Cunha, Tomás Araújo, Adrian Marín; Vítor Carvalho, Aburjania, Fujimoto; Alipour, Boselli e Fran Navarro

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; David Carmo, Rodrigo Conceição, André Franco, Pepê, Veron, Gonçalo Borges, Namaso e Evanilson

Suplentes do Gil Vicente: Brian; Né, Hackman, Henrique Gomes, André Simões, Matheus Bueno, Bilel, Kevin e Elder Santana