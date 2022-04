Cheira a festa no Dragão. FC Porto 0-0 Vizela (1.ª parte)

© Pedro Correia/Global Imagens

O FC Porto vai procurar regressar hoje aos triunfos na I Liga de futebol na receção ao Vizela, na 32.ª jornada, numa ronda em que pode conquistar o campeonato se fizer melhor resultado do que o Sporting.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Vitinha e Fábio Vieira; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Uribe, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, João Mário, Toni Martínez e Eustáquio.

Onze do Vizela: Pedro Silva; Igor Julião, Anderson, Ivanildo e Ofori; Samu, Claudemir e Alex Mendez; Kiko Bondoso, Schettine e Nuno Moreira.

Os "dragões", que têm seis pontos de avanço em relação ao Sporting, mas desvantagem no confronto direto, têm de bater o Vizela e esperar que os "leões" não vençam no domingo o Gil Vicente, mas o empate até pode ser suficiente se os "verde e brancos" perderem.

A equipa de Sérgio Conceição vem da primeira derrota no campeonato na deslocação a Braga e interrompeu uma série de 58 jogos sem perder na I Liga, procurando regressar aos triunfos frente a um Vizela que está no 14.º posto, com 32 pontos, seis acima da zona de despromoção, e ainda luta pela manutenção.

O jogo entre o FC Porto e o Vizela está agendado para as 19:00, no Estádio do Dragão, e vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.