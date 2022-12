© José Carmo/Global Imagens

O FC Porto recebe o Vizela, esta sexta-feira, em busca de uma vaga nos quartos de final da Taça da Liga. Os dragões apuram-se em caso de vitória, mas o empate também pode servir os interesses, se o Mafra não vencer o Chaves por três golos. Por exemplo, se os portistas empatarem a zero frente ao Vizela, basta um triunfo por dois golos, e um empate a um poderá obrigar a um desempate pela média de idades.

O som do apito inicial do árbitro Vítor Ferreira ainda ecoava no Estádio do Dragão e os adeptos portistas já tinham um motivo para se levantar da cadeira. Num lance em que procurava construir desde trás, o guarda-redes Buntic adiantou demasiado a bola na receção da mesma, e Toni Martinez, atento, aproveitou para se isolar e inaugurar o marcador logo no primeiro minuto.

É verdade que os dragões estavam em vantagem, mas as maiores oportunidades, após o 1-0, surgiam do lado dos vizelenses. Ainda assim, a baliza de Cláudio Ramos continuava a zeros, com culpas para a falta de eficácia da frente de ataque da equipa forasteira.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marcano, Mateus Uribe, Pepê, Galeno, Grujic, Namaso, Wendell, João Mário, Toni Martinez

Onze do Vizela: Buntic, Bruno Wilson, Ivanildo Fernandes, Claudemir, Raphael Guzzo, Kiko Bondoso, Alexander Schmidt, Igor Julião, Alex Mendez, Kiki, Nuno Moreira

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, David Carmo, Veron, Taremi, Rodrigo Conceição, André Franco, Otávio, Evanilson e Gonçalo Borges

Suplentes do Vizela: Luiz Felipe, Carlos Isaac, Osmajic, Matheus Pereira, Zohi, Osama Rashid, Aidara, Tomás Silva, Francis Cann