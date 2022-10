Daniel Rodrigues empata. Felgueiras 1-1 Braga (2.ª parte)

© Rui Manuel Farinha/Lusa

O SC Braga faz uma curta deslocação, este domingo, ao terreno do Felgueiras, para defrontar o clube local, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Os bracarenses registaram três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos e procuram reverter o momento menos positivo na época.

O técnico dos visitantes, Artur Jorge, fez uma revolução no onze. Em relação ao encontro frente ao Saint-Gilloise, apenas se mantêm no onze inicial Fabiano, Ricardo Horta e Vitinha, contabilizando oito alterações, no total.

A partida iniciou com os bracarenses a assumir o controlo da maioria das investidas atacantes, ao passo que os felgueirenses se posicionavam na expectativa de perceber o que poderia surgir dos movimentos ofensivos do adversário.

Depois de um início fulgurante, a equipa da casa conseguiu estabilizar as oportunidades do SC Braga. Com uma defesa coesa, bloqueando os passes longos para a dupla de avançados, Banza e Vitinha, o Felgueiras conseguia manter o empate.

No final dos primeiros 45 minutos, persistia o empate a zero no encontro. A defesa dos felgueirenses demonstrou-se em grande nível perante um ataque pouco criativo dos bracarenses.

A parte mudou e Artur Jorge recorreu ao banco para refrescar a equipa. Entraram André Horta, André Castro e Rodrigo Gomes para a saída de Víctor Gomez, Gorby e Uros Racic.

Onze do Felgueiras: Bruno Silva; Mike, Rui Rampa, João Cunha e Henrique Brito; Henrique Martins, João Silva e Ivo Lemos; Welton, Paulité e João Santos

Onze do Braga: Tiago Sá; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues e Fabiano; Iuri Medeiros, Racic, Gorby e Ricardo Horta; Vitinha e Banza

Suplentes do Felgueiras: André Couto, Momo Sacko, Landiho, Ofosu, Daniel Rodrigues, Branadas, Kuffuor, Nuno Namora e Baba Zakari

Suplentes do Braga: Lucas, Tormena, Rodriga Gomes, Abel Ruiz, André Horta, Djaló, Diego Lainez, Dinis e Castro