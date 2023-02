Conheça os onzes de GD Chaves e Sporting

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

O Sporting, quarto classificado do campeonato com 38 pontos, visita esta segunda-feira o GD Chaves, 11.º com 26 pontos, em jogo a contar para a jornada 21 da Primeira Liga. Os leões vêm de uma vitória fora de portas frente ao Arouca, enquanto o Chaves empatou em Vizela a zeros.

Esta noite, a baliza flaviense terá obrigatoriamente um novo dono, dado que Paulo Vítor, habitual titular, está inapto "por algumas semanas" depois de ter sido internado de urgência na semana passada.

Onze do GD Chaves: Rodrigo, Habib, Ponck, Steven Vitória, Sandro Cruz, João Mendes, João Teixeira, João Pedro, Abass Issah, Euller e Juninho

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Diomandé, Bellerín, Ugarte, Pote, Nuno Santos, Edwards, Trincão e Paulinho

O jogo é arbitrado por António Nobre, auxiliado por Luciano Maia e Nelson Pereira. No VAR está Fábio Melo.

Suplentes do GD Chaves: Gonçalo Pinto, Nelson Monte, Luther, Guima, Hector, Queirós, Guilherme Silva, Benny e Jô Batista

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Matheus Reis, St. Juste, Morita, Fatawu, Tanlongo, Arthur, Esgaio e Chermiti