Ricardo Horta abre o marcador. Gil Vicente 0-1 SC Braga (1.ª parte)

O Gil Vicente recebe o Sporting de Braga, que não vence há três jogos para o campeonato.



Os arsenalistas terão de bater a formação de Barcelos para se manterem na luta pelo terceiro lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

O primeiro golo do jogo surgiu logo aos oito minutos. Ricardo Horta, o melhor marcador do Braga, concluiu com sucesso uma boa jogada do ataque dos arsenalistas.

Onze do Gil Vicente: Denis; Paulinho, Rodrigo, Rúben Fernandes, Talocha; Claude Gonçalves, Vítor Carvalho, Lucas Mineiro; Leautey, Samuel Lino e Lourency.

Suplentes: Beunardeau, Joel, Diogo Silva, Miullen, Pedrinho, Kanya, Baraye, Nogueira e Henrique Gomes.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Vítor Tormena, Bruno, Sequeira; Castro, Fransérgio, Al Musrati; Galeno, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Suplentes: Tiago Sá, Zé Carlos, João Novais, Nico Gaitán, Piazon, André Horta, Sporar, Borja e Zé Pedro.

Neste jogo da 32.ª jornada, André Narciso será o árbitro da partida, apoiado pelos assistentes Paulo Brás e Marco Vieira. O VAR é Vasco Santos.