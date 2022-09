Veja o golo de Milik. Juventus 1-0 Benfica (1.ª parte)

Roger Schmidt © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O Benfica desloca-se a Turim para defrontar a Juventus na segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões. Depois da vitória em casa sobre o Maccabi Haifa na primeira ronda, as águias tentam manter o pleno de vitórias na competição e em toda a temporada.

Roger Schmidt apresenta um onze sem grandes surpresas. Roger Schmidt fez regressar João Mário e Gonçalo Ramos, que estiveram castigados no último jogo da I Liga e troca Gilberto por Bah na defesa.

E a partida começa muito mal para os encarnados. Livre batido por Paredes e Arkadiusz Milik cabeceia para o primeiro golo da partida, logo no quarto minuto de jogo.

Ainda antes dos dez minutos, a Juventus fica muito perto do segundo. Jogada de insistência dos italianos, Cuadrado cruza e, ao segundo poste, Kostic remata, mas a bola é desviada e sai a rasar o poste da baliza de Vlachodimos.

Com 20 minutos, o Benfica demonstra muitas dificuldades no jogo, com várias perdas de bola na saída desde a defesa e sem consegue chegar à área adversária com perigo. A Juventus soma oportunidades para fazer o segundo do jogo.

Onze do Juventus: Perin, Danilo, Bonnuci, Bremer, Cuadrado, McKennie, Miretti, Paredes, Kostic, Vlahovic e Milik

Onze do Benfica: Odysseas, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos

Suplentes do Juventus: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Kean, Di María, Rugani, Soulè, Barbieri, Fagioli

Suplentes do Benfica: Leite, Gilberto, Aursnes, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Draxler