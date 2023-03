João Mário falha penálti, golo anulado aos madeirenses. Marítimo 0-0 Benfica (1.ª parte)

© António Pedro Santos/EPA

Por Gonçalo Teles 12 Março, 2023 • 16:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica, líder do campeonato com 62 pontos, visita este domingo o Marítimo, uma das equipas que luta para não descer à Segunda Liga e que ocupa neste momento o 16.º posto, com 16 pontos. As águias podem conquistar na Madeira a oitava vitória seguida no campeonato, melhorando o máximo de sete triunfos consecutivos que estabeleceram no arranque da temporada.

Embora nenhuma das equipas tenha abdicado de atacar - mesmo com as diferenças que por esta altura se espelham na tabela - foi quase sempre o Benfica quem esteve mais perto do golo. Ainda assim, nem quando João Mário teve num penálti a melhor oportunidade da primeira parte lá chegou: atirou por cima da baliza de Carné.

E se João Mário falhou a baliza, Winck mostrou-lhe logo a seguir como o fazer num remate que, se não tivesse sido anulado por fora de jogo, era candidato a melhor golo da temporada: tirou um adversário do caminho com o pé direito e, com o esquerdo, rematou de primeira e em arco, quase da esquina da grande área.

Onze do Marítimo: Carné, Winck, Mosquera, Zainadine, René Santos, Vítor Costa, Xadas, Beltrame, Vidigal, Leo Pereira e Pablo Moreno

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mário, Aursnes, Neres e Gonçalo Ramos

O jogo é arbitrado por Fábio Veríssimo, assistido por Pedro Martins e Hugo Marques. O VAR é André Narciso.

Suplentes do Marítimo: Makaridze, Matheus, Paulinho, Fábio China, João Afonso, Edgar Costa, Félix Correia, Liza e Brayan Riascos

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Cher Ndour, João Neves, Tengstedt, Schjelderup e Musa