Conheça os onzes de Marítimo e FC Porto

O FC Porto, terceiro classificado do campeonato com 39 pontos, visita o aflito Marítimo, 17.º e penúltimo, na Madeira. A um ponto do SC Braga que esta noite joga em Alvalade, se vencer, a formação orientada por Sérgio Conceição pode aproveitar o resultado do jogo grande.

Já o Marítimo, penúltimo classificado com 13 pontos, pode ultrapassar o Santa Clara, equipa de que dista um ponto e que já jogou nesta jornada.

Onze do Marítimo: Makaridze, Winck, Mosquera, René Santos, Vítor Costa, Val Soares, Beltrame, Xadas, Bryan Riascos, Leo Pereira e Pablo Moreno

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Wendell, Uribe, Bernardo Folha, Otávio, Pepê, Galeno e Taremi

Suplentes do Marítimo: Carné, Matheus, Vidigal, Chuchu Ramirez, Paulinho, Liza, Kanu, China e Nito

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges