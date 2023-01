Por Gonçalo Teles 08 Janeiro, 2023 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Marítimo venceu este domingo o Sporting por 1-0 e conquistou a segunda vitória nesta edição do campeonato, somando agora dez pontos. Já os leões de Alvalade falham a oportunidade de se aproximarem do terceiro classificado FC Porto, mantendo-se a cinco pontos dos dragões e com apenas um de vantagem sobre o Casa Pia.

O único golo da partida foi marcado aos 56', por Claudio Winck, de penálti.

Com Nuno Santos e Coates em risco de falharem o próximo jogo, frente ao Benfica, Rúben Amorim optou por deixar apenas um deles - o primeiro - no banco, lançando Arthur no onze. No meio-campo, Ugarte e Mateus Fernandes - primeiro jogo como titular na Liga - tomaram conta do centro.

Já do lado dos anfitriões - que criaram a primeira oportunidade de golo logo aos três minutos - foi tarde de aposta em reforços: Carné na baliza e Leo Pereira no ataque. E ataque foi mesmo a palavra de ordem no início do jogo dos madeirenses, que aos seis minutos viam Xadas falhar a baliza por pouco.

Muito mais confortável em campo, o Marítimo ia pressionando como podia e, aos dez minutos, Edwards já estava amarelada por falta sobre Vítor Costa. Do lado do Sporting, além da dificuldade a defender, também parecia ser difícil atacar ou sequer encadear passes. E quando aconteceu, quase se festejou nos Barreiros.

Em apenas dois passes, o Sporting chegou à grande área do Marítimo por Paulinho que, de primeira, finalizou para o que parecia ser o primeiro golo da tarde, mas Carné - em estreia - lançou-se para a sua direita e estragou a festa ao avançado. No minuto seguinte, foi Paulinho que estragou a sua própria festa quando, sozinho, falhou o cabeceamento.

Depois de uma primeira parte sem golos, o primeiro remate certeiro chegou aos 55 minutos, quando Claudio Winck converteu uma grande penalidade a castigar falta de Mateus Fernandes sobre Liza.

Onze do Marítimo: Carné, Winck, Mosquera, João Afonso, Matheus, Vítor Costa, Rafael Brito, Xadas, Liza, Vidigal e Leo Pereira

Onze do Sporting: Adán, Porro, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Arthur, Ugarte, Mateus Fernandes, Trincão, Edwards e Paulinho

O jogo foi arbitrado por ​​​​​​​Hélder Malheiro, auxiliado por Hugo Marques e Hugo Coimbra. No VAR esteve Cláudio Pereira.

Suplentes do Marítimo: Miguel Silva, Beltrame, Chuchu Ramirez, Edgar Costa, Paulinho, Kanu, China, Dylan e França

Suplentes do Sporting: Franco Israel, St. Juste, Sotiris, Nuno Santos, Rochinha, Tanlongo, Esgaio, Marsà e Jovane