À procura dos oitavos no reino da Dinamarca. Midtjylland 0-0 Sporting (1.ª parte)

Rúben Amorim © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Gonçalo Teles 23 Fevereiro, 2023 • 16:33

O Sporting tenta atingir os oitavos de final da Liga Europa de futebol, precisando de vencer em casa dos dinamarqueses do Midtjylland, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos.

O onze de Rúben Amorim surge com novidades no meio-campo - Morita regressa -, nas alas, com as titularidades de Esgaio e Arthur, e no ataque, com a inclusão de Pote, a jogar mais perto de Paulinho e Edwards.

Onze do Midtjylland: Lössl, Gartenmann, Andersson, Olsson, Isaksen, Dalsgaard, Andreasen, Sorensen, Selmani, Paulinho e Gigovic

Onze do Sporting: Adán, St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio, Esgaio, Morita, Ugarte, Arthur, Pote, Edwards e Paulinho

Depois de uma exibição menos conseguida na primeira mão - empate em casa 1-1, num jogo cujo golo de empate arrancou no último lance da partida através do capitão Coates -, o Sporting tem agora a oportunidade de retificar a imagem deixada e seguir em frente no único objetivo que lhe resta na temporada.

A equipa orientada por Rúben Amorim tem alternado as exibições ao longo da temporada, chegando agora a Herning, na Dinamarca, com um triunfo alcançado na última ronda na Liga portuguesa, depois de vencer em Chaves por 3-2.

Suplentes do Midtjylland: Olafsson, Ugboh, Ashour, Thychosen, Chilufya, Texel, Charles, Heiselberg, Jensen, Simsir, Fraulo, Juninho

Suplentes do Sporting: Israel, Matheus Reis, Nuno Santos, Luís Neto, Trincão, Fatawu, Bellerin, Diomandé, Tanlongo, Jovane, Chermiti, Mateus