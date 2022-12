© Manuel Fernando Araújo/Lusa

O Benfica desloca-se este sábado a Moreira de Cónegos para disputar a última vaga nos quartos de final da Taça da Liga. Numa "conferência de líderes", o Moreirense - primeiro classificado da II Liga - precisa de pelo menos empatar para avançar na competição. Por outro lado, às águias - líderes da I Liga - só a vitória interessa.

A equipa que sair por cima neste encontro vai defrontar o Arouca nos quartos de final da Taça da Liga.

Aos nove minutos aparece a primeira situação de perigo para o Benfica. Gonçalo Ramos é servido ainda fora da área e remata de primeira para uma grande defesa de Pasinato.

Quase dez minutos depois, o avançado que esteve ao serviço de Portugal no Mundial 2022 introduziu mesmo a bola na baliza, mas não contou. Livre batido da direita, Aursnes desvia na área e Gonçalo Ramos, à segunda, atira para o fundo das redes. No entanto, estava em posição irregular.

Praticamente na jogada seguinte, João Camacho combina com David Bruno e, já dentro da área, remata à barra da baliza benfiquista.

Aos 24 minutos, Florentino toca com a mão na bola dentro da área e o árbitro dá penálti para o Moreirense. André Luís, da marca dos 11 metros, não vacila e põe o líder da II Liga na frente do marcador.

Nem na frente do marcador os minhotos abrandavam. Na sequência de um pontapé de canto, Mané remata de longe para uma intervenção vistosa de Vlachidmos.

O primeiro sinal de perigo das águias depois do golo saiu da cabeça de outro mundialista. Canto batido da direita e António Silva desvia, mas a bola sai ao lado da baliza de Pasinato.

Num livre muito perto da linha da grande área, Grimaldo tentou fazer aquilo que já fez várias vezes, mas esbarrou em Pasinato, que impediu o empate.

À terceira foi de vez. Aos 44 minutos, Rafa, no corredor direito, serve Gonçalo Ramos na área que só teve de desviar a bola de Pasinato e fez o empate na partida.

Pouco depois, o árbitro apitou para o intervalo.

No recomeço da partida, Grimaldo tem uma segunda hipótese de livre, mais ou menos da mesma posição do lance na primeira parte. O espanhol remata com a bola a desviar na barreira e a sair ao lado.

Ainda no primeiro quarto de hora da segunda parte, Chiquinho recebe a bola a ainda de muito longe dispara, mas o remate atinge o poste da baliza do Moreirense.

Logo a seguir, Rafa surge isolado e remata, mas Pasinato faz uma grande defesa e Hugo Gomes evita a recarga.

Os minutos iam passando e o Benfica não conseguia marcar. No outro lado, o Moreirense voltava a conseguir chegar à baliza de Vlachodimos e a criar perigo. Caso disso foi o minuto 76, quando a equipa de Paulo Alves conseguiu sair em contra-ataque, um cruzamento da direita surge e André Luís remata ao poste.

Onze do Moreirense: Pasinato, David Bruno, Hugo Gomes, Rafael Santos, Frimpong; Gonçalo Franco, Soriano Mané, Ofori, Alan, Camacho e André Luís.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato e Grimaldo; Florentino e Aursnes; Chiquinho, Rafa e Draxler; Gonçalo Ramos

Suplentes do Moreirense: Kewin, Fábio Pacheco, Walterson, Aparício, Pedro Amador, Madson Monteiro, Lucas Freitas, Steven Petkov e Platiny.

Suplentes do Benfica: Helton, Gilberto, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Brooks, Musa, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e João Neves.