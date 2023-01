Por Cátia Carmo 21 Janeiro, 2023 • 14:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Paços de Ferreira entrou forte no encontro e dominou toda a primeira meia hora. Já perto do intervalo, o Sporting de Braga despertou e passou a controlar a partida, mas não foi suficiente para desfazer o nulo no marcador antes do final do primeiro tempo.

Com a segunda parte chegaram os golos. Logo aos 58 minutos, Abel Ruiz levou a bola até à área e cruzou para o meio, onde apareceu Vitinha a encostar para o primeiro golo.

Exatamente dez minutos depois surgiu o empate. Holsgrove fez um remate potente que ainda sofreu um desvio de um defesa do Braga e ficou fora do alcance de Matheus.

Começou o jogo na Capital do Móvel. Aos 10 minutos, Nico Gaitán teve nos pés a primeira grande ocasião de golo, mas Matheus defendeu o remate. Cinco minutos depois, novamente Gaitán. Cai na grande área dos minhotos, mas o árbitro nada assinala e o jogador também não reclama da decisão.

Aos 17 minutos, Sequeira vê vermelho direto depois de uma entrada fora de tempo sobre um adversário. O árbitro ainda vai analisar o lance. Depois de ver as imagens, percebeu que era uma punição exagerada e reverteu o cartão vermelho. Sequeira é punido apenas com um amarelo.

Seis minutos depois, um membro da equipa técnica do Braga vê cartão vermelho por protestos. Ambiente muito quente no banco da equipa visitante. A quatro minutos do intervalo, os minhotos passam a dominar totalmente o jogo depois de meia hora de controlo do Paços de Ferreira.

O árbitro dá um minuto de compensação. Intervalo!

Começa a segunda parte na Mata Real. Nos primeiros sete minutos do segundo tempo, o Paços de Ferreira cria perigo atrás de um livre marcado por Gaitán. Aos 57 minutos, o Braga inaugura o marcador por intermédio de Vitinha. Após uma boa combinação da equipa minhota, a bola sobrou para Vitinha, que não perdoou com uma finalização muito competente.

Aos 61 minutos, Medeiros tentou fazer um chapéu, na cara de Marafona, mas o guarda-redes do Paços de Ferreira conseguiu travá-lo. Cinco minutos depois, um tiro do Paços de Ferreira sai ao lado da baliza de Matheus. Se fosse o esférico fosse direto ao alvo, o guardião Matheus não conseguiria pará-lo.

Seis minutos depois, Holsgrove atirou a contar, sem hipótese para Matheus. Está feito o empate na Mata Real. Mérito também para Gaitán, na assistência para este golo do meio da rua.

Vitinha vê cartão amarelo, aos 80 minutos, por protestos. O árbitro dá 7 minutos de compensação.

Onze do Paços de Ferreira: Marafona, Delgado, Lima, Maracás, Bastos, Holsgrove, Luiz Carlos, Rui Pires, Gaitán, Uilton e Guedes

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Tormena, Paulo Oliveira, Sequeira, André Horta, Al Musrati, Medeiros, Hernani, Vitinha e Abel Ruiz

Suplentes do Paços de Ferreira: Vekic, Ganchas, Thomas, Fabio Gomes, Arthur Sales, Toma, Butzke, Jorge Silva e Ferigra

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Niakaté, Rodrigo Gomes, Alvaro Djalo, Banza, Borja, Fabiano, Castro e Pedro Santos