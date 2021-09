Arranca o Paços de Ferreira - SC Braga. Siga aqui em direto

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

O FC Paços de Ferreira recebe, este sábado, o SC Braga no jogo inaugural da jornada 5 da Primeira Liga. Os pacenses ocupam a oitava posição do campeonato, com seis pontos, menos um dos que os bracarenses, sextos.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Maracás e Antunes; Eustáquio e Luiz Carlos; Hélder Ferreira, Nuno Santos e Lucas Silva; Denilson Jr.

Onze do SC Braga: Matheus; Tormena, Paulo Oliveira e Diogo Leite; Yan Couto, Al Musrati, André Horta e Fábio Martins; Ricardo Horta, Mario González e Chiquinho.

O jogo é arbitrado pelo francês Willy Delajod, auxiliado por Benjamin Pages, Philippe Jeanne. No VAR está o compatriota Eric Wattellier.

Suplentes do Paços de Ferreira: Jeimes, Marco Baixinho, Jorge Silva, Matchoi Djaló, Rui Pires, Uilton, Delgado, João Pedro e Douglas Tanque.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Fabiano, Moura, Bruno Rodrigues, Lucas Mineiro, Gorby, Abel Ruiz, Piazon e Galeno.