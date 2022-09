Lusos com alguma posse de bola. Portugal 0-0 Espanha (1.ª parte)

O selecionador nacional, Fernando Santos © Miguel A. Lopes/EPA (arquivo)

A seleção portuguesa de futebol precisa apenas de empatar esta terça-feira na receção à Espanha, em Braga, no derradeiro encontro do Grupo A2, para conseguir, pela segunda vez em três edições, um lugar na final four da Liga das Nações.

O triunfo na República Checa (4-0), no sábado, deixou Portugal a depender apenas de si próprio para alcançar a próxima fase da competição, uma vez que, à entrada para a sexta e última jornada, lidera o grupo, com mais dois pontos do que a Espanha, que perdeu na receção à Suíça (1-2).

Após cinco rondas, a formação das quinas lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, sendo que o primeiro classificado segue para a final four e o último é despromovido à Liga B.

Apita o árbitro italiano Daniele Orsato. Já rola a bola no Municipal de Braga. Logo aos 5 minutos, Ronaldo rematou por cima, mas também estava assinalada posição irregular a William Carvalho. Disparate de João Cancelo aos 8 minutos, com a bola a sobrar para os espanhóis. Valeu Danilo a evitar o pior com um corte no momento certo.

Um minuto depois, Diogo Jota surge em boa posição para o golo, mas vê o seu desvio intercetado por Hugo Guillamón. Passado o primeiro quarto de hora de jogo, Portugal está finalmente a reagir à pressão espanhola e a conseguir alguma posse de bola.

A situação mais perigosa do jogo surge aos 21 minutos, com Ronaldo e Danilo a tentarem o golo numa recarga. Pouco depois, o capitão português cai na grande área espanhola, mas o árbitro apenas assinala canto. Dois minutos depois há um grande remate de Rúben Neves travado por uma boa defesa de Unai Simón.

Onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves e William Carvalho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Onze da Espanha: Unai Simón; Carvajal, Guillamón, Pau Torres e Gayà; Soler, Rodri e Koke; Ferran Torres, Morata e Sarabia.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá (GK), Diogo Dalot, Tiago Djaló, João Palhinha, Ricardo Horta, Matheus Nunes, Rafael Leão, Vitinha, João Mário, Mário Rui e João Félix.

Suplentes de Espanha: Robert Sánchez, David Raya (GK), Nico Williams, Borja Iglesias, Sergio Busquets, Marcos Llorente, Gavi, Asensio, Yeremi Pino, Diego Llorente, Jordi Alba e Pedri.