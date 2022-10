© Hugo Moreira/Lusa

Morita deixou os Açores no início da época, mas no regresso voltou a ser rei. O japonês marcou o primeiro golo do jogo que deu a vitória ao Sporting sobre o Santa Clara por 2-1.

Os leões dominaram a primeira parte e saíram para o intervalo em vantagem, mas tiveram de sofre no segundo tempo para manterem o resultado. Só que, em tempo de compensação, Nuno Santos apareceu para confirmar a vitória verde e branca. Não contente, Tagawa ainda reduziu para os açorianos no último lance da partida.

Depois da terrível tarde de Marselha a meio da semana, Adán - como prometido por Rúben Amorim - voltou ao onze leonino e foi da baliza do Sporting que viu, na outra grande área, ser assinalado um penálti sobre Nuno Santos. A jogada gerou polémica e, depois de Artur Soares Dias consultar as imagens do VAR, acabou por reverter a decisão.

Acabou por ser apenas o adiamento do golo leonino. Edwards surgiu sobre a esquerda e rematou forte e cruzado para defesa de Gabriel Batista. O japonês Morita, sozinho em frente à baliza, acabou por só ter de encostar. Por respeito à antiga equipa, não houve festejo.

No regresso para o segundo tempo, os açorianos surgem perigosos. Tagawa entra na área e remata, mas a bola é intercetada. Ainda assim, o japonês ganha o ressalto e serve Pedro Bicalho que remata para a defesa de Adán.

Pouco depois foi a vez de Marcus Edwards causar estragos. O extremo inglês pegou na bola pela direita, tirou vários adversários do caminho e rematou ao lado.

Mas a segunda parte serve mesmo para os açorianos subirem no terreno e espreitarem o empate. Bruno Almeida, que foi lançado no decorrer do jogo por Mário Silva, fez dois remates de longe que assustaram os leões. O primeiro saiu por cima e o segundo acabou numa grande defesa de Adán.

No entanto, Nuno Santos acabou com as dúvidas já em tempo de compensação. Canto batido por Pedro Gonçalves, há um corte da defesa do Santa Clara e o ala português remata para o segundo golo.

O resultado ainda não estava feito. No último lance do jogo, Bruno Almeida lança Tagawa em profundidade e o japonês bate Adán, fechando o resultado em 2-1.

TAGAWA REDUZ!! ⚽️



Com este resultado, o Sporting sobe vários lugares à condição na I Liga. Fica agora no quinto lugar com menos três pontos do que o FC Porto e menos seis do que o Benfica, ambos com um jogo a menos.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista, Sagna, Anderson Carvalho, Adriano, Paulo Eduardo, MT, Bobsin, Pedro Bicalho, Ricardinho, Gabriel Silva e João Lima

Onze do Sporting: Adán, St. Juste, Esgaio, Coates, Matheus Reis, Nuno Santos, Morita, Ugarte, Edwards, Pote e Paulinho

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares. No VAR está Hélder Malheiro.

Suplentes do Santa Clara: Ricardo Fernandes, Allano, Tagawa, Rodrigo Valente, Bruno Almeida, Andrezinho, Stevanovic, Rildo Filho e Matheus Babi

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Sotiris, Rochinha, Trincão, Fatawu, Gonçalo Inácio, Arthur, Marsà e Nazinho