SC Braga e Benfica discutem esta quinta-feira um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal num jogo em que as águias podem tentar vingar a derrota por 3-0 que sofreram na Pedreira, a contar para o campeonato.

Com Ricardo Horta de volta às opções de Artur Jorge e Gonçalo Ramos e Rafa no lote de elegíveis por Roger Schmidt, nenhum foi opção inicial dos treinadores para os onzes iniciais, mas todos foram para os seus respetivos bancos.

E foi precisamente de lá, dos bancos, que cumpriram o minuto de silêncio com que se homenagearam, na Pedreira, as dezenas de milhares de vítimas dos sismos na Turquia e na Síria.

No relvado, a grande novidade foi a titularidade de Pizzi nos bracarenses, com o português a ocupar um papel híbrido entre o de um avançado a jogar ao lado de Abel Ruiz e o de um médio. No Benfica, Schmidt repetiu o mantra "em equipa que ganha não se mexe" e colocou-o em prática face ao onze que jogou frente ao Casa Pia, para o campeonato, no fim de semana.

Depois de um início que até foi mais prometedor para o SC Braga, que teve um remate perigoso de Niakaté "defendido" pela cabeça de Otamendi, foi o Benfica quem chegou à vantagem.

Neres e Aursnes entendem-se bem num pontapé de canto à direita e o brasileiro acaba por cruzar para o segundo poste, onde surge Gonçalo Guedes a cabecear para o 1-0.

O jogo parecia ficar sob controlo do Benfica pelo menos até ao minuto 30, quando Bah foi expulso após um lance discutido com Pizzi. O dinamarquês pisou o tornozelo do médio luso e, depois de Tiago Martins ter consultado o VAR, viu o vermelho direto. Schmidt abdicou de Guedes para lançar Gilberto no jogo.

Bastaram cinco minutos para o SC Braga aproveitar a superioridade, embora para isso até tenha recorrido a um lance de bola parada. André Horta bateu para o primeiro poste, onde Tormena desviou para o segundo. Al Musrati surgiu de rompante para atirar rasteiro e de primeira para o 1-1.

O Benfica voltou a aproximar-se do golo aos 44', também de pontapé de canto, num lance que Matehus só conseguiu resolver a dois tempos. Depois de defender para a frente, o guarda-redes teve de lançar-se aos pés de Aursnes e António Silva, acabando por agarrar a bola.

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, Racic, André Horta, Pizzi e Medeiros e Abel Ruiz

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Neres e Gonçalo Guedes

O jogo é arbitrado por Tiago Martins, auxiliado por Pedro Ribeiro e Hugo Ribeiro. No VAR está Fábio Melo.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Borja, Castro, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Banza, Bruma

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, João Neves, Draxler, Rafa, Musa, Gonçalo Ramos