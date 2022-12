Conheça os onzes de SC Braga e Benfica para o jogo grande da jornada

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

O SC Braga e o Benfica protagonizam, no penúltimo dia deste ano, o jogo grande da jornada 14 da Primeira Liga. Na Pedreira, o terceiro e o primeiro classificados do campeonato encontram-se numa altura em que as águias ainda estão invictas na competição.

A partida marca também o regresso de dois campeões do mundo - Otamendi e Enzo Fernández - ao futebol nacional, depois da vitória ao serviço da Argentina.

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Sequeira, Racic, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta, Medeiros e Abel Ruiz

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, Aursnes, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

O jogo é arbitrado por João Pinheiro, auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. No VAR está Hugo Miguel.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Tormeno, Rodrigo Gomes, Alvaro Djaló, Banza, Bruno Rodrigues, Hernani, Castro e Vitinha

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, Chiquinho, Gil Dias, Musa, João Neves, Morato e Draxler