Conheça os onzes de SC Braga e Casa Pia

O SC Braga, recebe, este domingo, o Casa Pia, atual quinto classificado da I Liga, com vista a reconquistar o segundo lugar do campeonato, após a vitória do FC Porto frente ao Paços de Ferreira.

Os bracarenses chegam a este encontro numa série de duas vitórias consecutivas: uma para a liga portuguesa, na casa do Gil Vicente, e outra para a Liga Europa, frente ao Malmo, mas que culminou na eliminação da competição e consequente queda para a Liga Conferência.

No caso dos gansos, sobem ao relvado do Municipal de Braga após uma vitória frente ao Rio Ave, pela margem mínima. Em caso de triunfo, voltam a ultrapassar o Sporting, que venceu o Vitória SC, este sábado, e ascendem ao quarto posto da I Liga.

Onze do SC Braga: Matheus; Fabiano, Tomerna, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz e Vitinha

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; Leonardo Lelo, Godwin, Neto, Diogo Pinto, Rafael Martins, Vasco Fernandes, Fernando Varela, Zolotic, Lucas Soares e Yan Eteki

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Victor Gomez, Rodrigo Gomes, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Diego Lainez, Uros Racic, Banza e Castro

Suplentes do Casa Pia: Lucas Paes; Eduardo Ferreira, João Nunes, Léo Bolgado, Derick Poloni, Antoine, Cuca, Vitó e Natel