© Filipe Amorim/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira 03 Dezembro, 2022 • 16:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga venceu por 1-0, este sábado, na deslocação ao terreno emprestado do Casa Pia, o Estádio do Jamor. Os bracarenses somam, assim, seis pontos em dois jogos na Taça da Liga e ficam próximos de carimbar a passagem para os quartos de final da prova.

Os casapianos começaram o jogo a ameaçar primeiro, com o defesa-central Zolotic a cabecear fraco para as mãos do guarda-redes Matheus. Pouco depois, os minhotos começaram a criar perigo e assumiram as rédeas do encontro.

Aos 22 minutos, um mau alívio da defesa do Casa Pia deu início ao lance do primeiro golo do SC Braga. Simon Banza recebeu uma bola perdida pelos gansos, já na grande área, e escolheu servir o colega Vitinha, que apareceu sem marcação e fez o 0-1.

Antes do momento do regresso dos jogadores aos balneários para o período de intervalo, os casapianos apareceram com mais perigo na área contrária, mas os minhotos conseguiram manter a vantagem no momento que marcou o final dos primeiros 45 minutos.

Logo nos primeiros minutos da primeira parte, um dos protagonistas do golo do SC Braga, Simon Banza, recebeu um segundo amarelo e foi expulso. O Casa Pia aproveitou para encostar o adversário à sua área defensiva, mas uma boa exibição defensiva dos bracarenses manteve a sua baliza a zeros até ao final.

Com o 0-1, fixado no placard do Estádio do Jamor, os bracarenses ficam a um ponto de garantir a qualificação para os quartos da Taça da Liga de futebol, enquanto os lisboetas ficam matematicamente eliminados.

Onze do Casa Pia: João Victor, Leonardo Lelo, Godwin, Vasco Fernandes, Fernando Varela, Romário, Zolotic, Taira, Lucas Soares, Yan Eteki, Clayton

Onze do SC Braga: Matheus, Niakate, Sequeira, Al Musrati, Paulo Oliveira, Diego Lainez, Banza, Medeiros, Fabiano, Castro, Vitinha

Suplentes do Casa Pia: Ricardo Batista, João Nunes, Léo Bolgado, Derick Poloni, Neto, Antoine, Diogo Pinto, Rafael Martins, Cuca

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Victor Gomez, Abel Ruiz, André Horta, Alvaro Djaló, Bruno Rodrigues, Cristian Borja, Gorby, Hernani