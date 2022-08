Steven Vitória evita o primeiro. Sporting 0-0 GD Chaves (intervalo)

© Hugo Delgado/Lusa

O Sporting recebe esta noite o GD Chaves num jogo em que os leões vão tentar responder à derrota do último fim de semana, no estádio do Dragão. As equipas estão em igualdade, com quatro pontos.

Depois de dez minutos que confirmaram um GD Chaves a jogar com linhas recuadas em Alvalade, coube a Pote dar um pontapé na calmaria. O avançado que esta noite se apresentava mais como médio puxou o pé esquerdo atrás e soltou um remate tenso que ainda bateu na relva à frente de Paulo Vítor antes de encontrar o poste esquerdo da baliza flaviense.

Longe estariam os adeptos em Alvalade de pensar que essa acabaria por sair a jogada de maior perigo até à meia hora de jogo. Vontade havia, pendor ofensivo também, acerto é que nem por isso: prova disso eram os cinco remates feitos até aos 30 minutos e os cinco cantos conquistados.

Luís Neto lá conseguiu dar uma cabeçada na falta de inspiração leonina perto dos 40', mas a bola não seguiu caminho diferente: passou ao lado da baliza. E aos 42' não fez o mesmo, mas nem por isso entrou.

Com Paulo Vítor batido após cruzamento da esquerda - claramente a ala mais produtiva do Sporting esta noite - Trincão aproveitou para rematar rasteiro da zona do penálti. Acertou na direção do remate, mas em cima da linha estava Steven Vitória, que cumpriu a mais importante das suas funções: impediu o golo.

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Ugarte, Rochinha, Esgaio, Trincão, Edwards e Pote

Onze do GD Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Nelson Monte, Steven Vitória, Bruno Langa, Lenini, João Mendes, Guima, Batxi, Hector e Benny

O jogo é arbitrado por André Narciso, auxiliado por Paulo Brás e Vasco Marques. No VAR está Vasco Santos.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, André Paulo, Matheus Reis, St. Juste, Morita, Fatawu, Nazinho, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro

Suplentes do GD Chaves: Gonçalo Pinto, Patrick, Euller, Juninho, Arriba, Obiora, Queirós, Morim e Jô Batista