Conheça os onzes de Marselha e Sporting

Rúben Amorim © Mário Vasa/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira 04 Outubro, 2022 • 16:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting desloca-se, esta terça-feira, a Marselha, para o encontro da terceira jornada da Liga dos Campeões. Devido a castigo, as bancadas do estádio Vélodrome, localizado no sul de França, não vão contar com a presença de adeptos.

Onze do Marselha: Pau López, Mbemba, Eric Bailly, Balerdi, Nuno Tavares, Guendouzi, Jonathan Clauss, Veretout, Amine Harit, Cengiz Under e Alexis Sanchez

Onze do Sporting: Adán, Matheus Reis, St. Juste, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Morita, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Marcus Edwards, Francisco Trincão

Suplentes do Marselha: Ngapandouentnbu, Blanco, Gigot, Gerson, Payet, Luis Suárez, Rongier, Pape Gueye, Kaboré

Suplentes do Sporting: Franco Israel, André Paulo, Sotiris Alexandropoulos, Rochinha, Fatawu, Paulinho, Arthur Gomes, José Marsà, Flávio Nazinho