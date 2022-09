Spurs mais perto do golo. Sporting 0-0 Tottenham (1.ª parte)

© José Coelho/Lusa

Por TSF 13 Setembro, 2022 • 16:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A entrada na Liga dos Campeões do Sporting, frente ao Eintracht Frankfurt, foi com o pé direito. Para manter o registo vitorioso, esta terça-feira, o adversário é o Tottenham, o terceiro classificado da Premier League, que se deslocou até Alvalade ainda invicto, esta temporada.

Os ingleses apresentaram-se, logo desde o início do encontro, com uma abordagem marcada pela pressão alta em todo o campo. Nos primeiros minutos, a equipa leonina mostrou-se mais precipitada com a bola no pé, entregando a bola ao adversário com alguma facilidade.

Ainda assim, a primeira grande oportunidade no jogo saiu dos pés dos verdes e brancos. Numa boa jogada individual, onde sobressaiu a capacidade de sair em contra-ataque, evitando a defesa apertada dos Spurs, Pedro Gonçalves rematou rasteiro, mas a investida saiu ao lado da baliza de Lloris.

O primeiro momento de atrevimento do Sporting despertou a criatividade leonina e o feitiço inicial do Tottenham parecia virar-se contra o feiticeiro. Os londrinos permitiram a aproximação dos lisboetas com alguma displicência na posse de bola e os comandados por Rúben Amorim conseguiram colocar algum gelo nas investidas iniciais do adversário, conseguindo construir ataques de forma posicional.

António Adán foi chamado à ação para travar um cabeceamento de Richarlison, numa lição que deve ter sido muito estudada. O brasileiro, que reforçou os Spurs no último mercado de transferências, bisou frente ao Marselha e recorreu à cabeça em ambos os golos.

Após um período de controlo por parte da equipa de Alvalade, os londrinos voltaram a tomar conta da partida. O avançado Harry Kane era o isco para servir os colegas da melhor forma a criar ocasiões de perigo, mas a defesa do Sporting mostrou-se coesa na missão de evitar o golo.

Onze do Sporting: António Adán, Gonçalo Inácio, Sebastian Coates e Matheus Reis; Pedro Porro, Morita, Ugarte e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves

Onze do Tottenham: Hugo Lloris, Romero, Eric Dier e Ben Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur e Perisic; Heung-Min Son, Richarlison e Kane.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, André Paulo, Sotiris Alexandropoulos, Rochinha, Fatawu, Paulinho, Arthur, Ricardo Esgaio, José Marsà e Flávio Nazinho

Suplentes do Tottenham: Ben Forster, Matt Doherty, Skipp, Sánchez, Bryan Gil, Ryan Sessegnon, Kulusevski, Tanganga, Lenglet, Bissouma e Harvey White